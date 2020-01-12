Військову базу США в Іраку знову обстріляли: є поранені – відео

Сім мінометних мін були випущені по іракській авіабазі Балад. Саме там дислокуються американські війська.

Міни впали на злітно-посадкову смугу, поранено чотирьох іракських військових. Про це повідомляє Aljazeera з посиланням на джерела серед іракських військових.

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Офіцер місцевої поліції, полковник Мохамед Халіль повідомив, що в результаті атаки було пошкоджено ворота військової бази. За його словами, трьох іракських військових відправили у лікарню з травмами.

Більшість американських пілотів, які перебували на авіабазі Балад, вже покинули країну.

Дивіться ймовірне відео обстрілів військової бази США в Іраку:

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за обстріли.

Водночас, журналістка Елізабет Хагедорн повідомила у твітері, що база була атакована 8 ракетами системи залпового вогню "Катюша".

Breaking — Balad air base, which houses U.S. troops north of Baghdad, hit with 8 Katyusha rockets, wounding 4 members of the Iraqi Air Force: PM's office. — Elizabeth Hagedorn (@ElizHagedorn) January 12, 2020

Відзначимо, що військова база Балад знаходиться приблизно за 80 кілометрів на північ від Багдада.

Що відомо про атаку Ірану на військові бази США в Іраці

8 січня Іран атакував ракетами військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Загинули 80 осіб, серед них не було громадян США та Іраку.

Ракетні удари – відповідь Ірану на ліквідацію американцями іранського генерала Касема Сулеймані. Іран має намір вдарити ще по 100 цілях США.

Після атак Трамп заявив, що США накладуть додаткові потужні санкції на економіку Ірану у відповідь на атаку цієї країни.

Американські ЗМІ оприлюднили інформацію, що військовослужбовці США на базі "Айн Аль-Асад" в Іраку знали про заплановану ракетну атаку зі сторони Ірану. Це дозволило військовим сховатися за 2,5 години до початку обстрілу.



Бункер, у який сховалися американські військові до моменту ракетного удару Ірану / Фото CNN