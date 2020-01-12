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      Военную базу США в Ираке снова обстреляли: есть раненые – видео

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      Военную базу США в Ираке обстреляли / скриншот

      Семь минометных мин были выпущены по иракской авиабазе Балад. Именно там дислоцируются американские войска.

      Мины упали на взлетно-посадочную полосу, ранены четверо иракских военных. Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на источники среди иракских военных.

      К теме: Военные США заранее знали про ракетную атаку Ирана, – СМИ

      Офицер местной полиции, полковник Мохамед Халиль сообщил, что в результате атаки были повреждены ворота военной базы. По его словам, трех иракских военных отправили в больницу с травмами.

      Смотрите вероятное видео обстрелов военной базы США в Ираке:

       

      Пока никто не взял на себя ответственность за обстрелы.

      В то же время, журналистка Элизабет Хагедорн сообщила в твиттере, что база была атакована 8 ракетами системы залпового огня "Катюша".

       

       

      Отметим, что военная база Баллад находится примерно в 80 километрах к северу от Багдада.

      Что известно об атаке Ирана на военные базы США в Ираке

      8 января Иран атаковал ракетами военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. Погибли 80 человек, среди них не было граждан США и Ирака.

      Ракетные удары – ответ Ирана на ликвидацию американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Иран намерен ударить еще по 100 целям США.

      После атак Трамп заявил, что США наложат дополнительные мощные санкции на экономику Ирана в ответ на атаку этой страны.

      Американские СМИ обнародовали информацию, что военнослужащие США на базе "Айн Аль-Асад" в Ираке знали о готовящейся ракетной атаке со стороны Ирана. Это позволило военным скрыться за 2,5 часа до начала обстрела.


      Бункер, в который укрылись американские военные до момента ракетного удара Ирана / Фото CNN

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Новости политики Ирак Конфликт между США и Ираном
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