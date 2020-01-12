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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Военные США заранее знали о ракетной атаке Ирана, – СМИ

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      Фото с места ракетной атаки на базу "Айн Аль-Асад" в Ираке / edition.cnn.com

      Военнослужащие США на базе "Айн Аль-Асад" в Ираке знали о готовящейся ракетной атаке со стороны Ирана. Это позволило военным скрыться за 2,5 часа до начала обстрела.

      "Большинство военнослужащих либо оставили базу, либо прятались в бункерах", – сообщили в CNN.

      Читайте также: Ответ США на обстрел со стороны Ирана: что подготовил Белый дом

      Первый из четырех иранских ракетных обстрелов начался 8 января в 1:34 по местному времени. Атака длилась около 2 часов. Удары пришлись только на ту часть, где располагались американские военные, что составляет около четверти иракской базы.

      Часть из ракет упала всего в нескольких метрах от бункеров, где скрывались военные.

      ракетні удари бази США Ірак
      Бункер, в который укрылись американские военные до момента ракетного удара Ирана / Фото CNN

      Что известно об атаке Ирана на военные базы США в Ираке

      8 января Иран атаковал ракетами военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. Погибли 80 человек, среди них не было граждан США и Ирака.

      Ракетные удары – ответ Ирана на ликвидацию американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Иран намерен ударить еще по 100 целям США.

      После атак Трамп заявил, что США наложат дополнительные мощные санкции на экономику Ирана в ответ на атаку этой страны.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Иран Конфликт между США и Ираном Новости США
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