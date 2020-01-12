Военные США заранее знали о ракетной атаке Ирана, – СМИ

Военнослужащие США на базе "Айн Аль-Асад" в Ираке знали о готовящейся ракетной атаке со стороны Ирана. Это позволило военным скрыться за 2,5 часа до начала обстрела.

"Большинство военнослужащих либо оставили базу, либо прятались в бункерах", – сообщили в CNN.

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Первый из четырех иранских ракетных обстрелов начался 8 января в 1:34 по местному времени. Атака длилась около 2 часов. Удары пришлись только на ту часть, где располагались американские военные, что составляет около четверти иракской базы.

Часть из ракет упала всего в нескольких метрах от бункеров, где скрывались военные.



Бункер, в который укрылись американские военные до момента ракетного удара Ирана / Фото CNN

Что известно об атаке Ирана на военные базы США в Ираке

8 января Иран атаковал ракетами военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. Погибли 80 человек, среди них не было граждан США и Ирака.

Ракетные удары – ответ Ирана на ликвидацию американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Иран намерен ударить еще по 100 целям США.

После атак Трамп заявил, что США наложат дополнительные мощные санкции на экономику Ирана в ответ на атаку этой страны.