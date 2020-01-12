Військові США заздалегідь знали про ракетну атаку Ірану, – ЗМІ

Військовослужбовці США на базі "Айн Аль-Асад" в Іраку знали про заплановану ракетну атаку зі сторони Ірану. Це дозволило військовим сховатися за 2,5 години до початку обстрілу.

"Більшість військовослужбовців або залишили базу, або ховалися в бункерах", – повідомили в CNN.

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Перший із чотирьох іранських ракетних обстрілів розпочався 8 січня о 1:34 за місцевим часом. Атака тривала близько 2 годин. Удари припали лише на ту частину, де розташовувалися американські військові, що становить близько чверті іракської бази.

Частина з ракет впала всього за кілька метрів від бункерів, де переховувалися військові.



Бункер, у який сховалися американські військові до моменту ракетного удару Ірану / Фото CNN

Що відомо про атаку Ірану на військові бази США в Іраці

8 січня Іран атакував ракетами військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Загинули 80 осіб, серед них не було громадян США та Іраку.

Ракетні удари – відповідь Ірану на ліквідацію американцями іранського генерала Касема Сулеймані. Іран має намір вдарити ще по 100 цілях США.

Після атак Трамп заявив, що США накладуть додаткові потужні санкції на економіку Ірану у відповідь на атаку цієї країни.