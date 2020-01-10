Відповідь США на обстріл з боку Ірану: що підготував Білий дім

Нові санкції проти Ірану стануть серйозним ударом по іранській економіці. Білий дім не має наміру їх послаблювати, поки "іранський режим" не змінить свою поведінку.

Дії "іранського режиму" становлять небезпеку для громадян США, а також для союзників і партнерів Вашингтона. На цьому наголосив президент США Дональд Трамп, повідомляє пресслужба Білого дому.

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Тамп пояснив, підписаний ним указ дасть серйозний вплив на економіку Ірану, дозволяючи вводити "потужні вторинні санкції щодо іноземних фінансових інститутів".

Я видав указ, що передбачає введення санкцій проти будь-якого фізичного або юридичної особи, зайнятого в будівельному, виробничому, текстильному або гірничодобувному секторах іранської економіки,

– заявив Трамп.

Окрім того, обмеження стосуються будь-якої особи, яка надає допомогу тим, хто бере участь в діях, що підпадають під ці санкції.

"Ці каральні економічні заходи будуть діяти до тих пір, поки іранський режим не змінить свою поведінку. Сполучені Штати готові укласти мир з усіма, хто прагне до нього", – наголосив американський президент.

Глава Мінфіну США Стівен Мнучін пояснював, що США розширюють санкції проти таких секторів іранської економіки:

будівництво;

обробна промисловість;

текстильна галузь;

гірничодобувна галузь;

найбільші іранські виробники заліза та сталі.

Чому між США та Іраном спалахнув конфлікт?

Конфлікт між США та Іраном спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Його вбили за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом" і пригрозила серйозною помстою.

Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку 8 січня. іранські ЗМІ заявляли, що загинули 80 осіб, однак президент США Дональд Трамп це заперечив.

Водночас Іран пригрозив США новими атаками, якщо з їхнього боку буде відповідь. Окрім того, обстріл баз в Іраку іранські лідери називають лише "ляпасом" і для уникнення подальшої ескалації закликають вивести американських військових зі всього регіону.