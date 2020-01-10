Ответ США на обстрел со стороны Ирана: что подготовил Белый дом

Новые санкции против Ирана станут серьезным ударом по иранской экономике. Белый дом не намерен их ослаблять, пока "иранский режим" не изменит свое поведение.

Действия "иранского режима" представляют опасность для граждан США, а также для союзников и партнеров Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

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Тампа объяснил, что подписанный им указ серьезно повлияет на экономику Ирана, позволяя вводить "мощные вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов".

Я издал указ, предусматривающий введение санкций против любого физического или юридического лица, занятого в строительном, производственном, текстильном или горнодобывающем секторах иранской экономики,

– заявил Трамп.

Кроме того, ограничения касаются любого лица, которое оказывает помощь тем, кто участвует в действиях, подпадающих под эти санкции.

"Эти карательные экономические меры будут действовать до тех пор, пока иранский режим не изменит свое поведение. Соединенные Штаты готовы заключить мир со всеми, кто стремится к нему", – подчеркнул американский президент.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснял, что США расширяют санкции против таких секторов иранской экономики:

строительство;

обрабатывающая промышленность;

текстильная отрасль;

горнодобывающая отрасль;

крупнейшие иранские производители железа и стали.

Почему между США и Ираном вспыхнул конфликт?

Конфликт между США и Ираном вспыхнул после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозили серьезной местью.

Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке 8 января. Иранские СМИ заявляли, что погибли 80 человек, однако президент США Дональд Трамп это опроверг.

В то же время Иран пригрозил США новыми атаками, если с их стороны будет ответ. Кроме того, обстрел баз в Ираке иранские лидеры называют только "пощечиной" и во избежание дальнейшей эскалации призывают вывести американских военных из всего региона.