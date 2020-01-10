21:47
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Судный день для российского футбола. РПЦ борется с пожарами
      Вєсті Кремля
      21:21, сегодня
      Вести.UA: Плохая карма Шуфрича. Цукерберг против Портнова
      Вєсті.UA
      20:43, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Ответ США на обстрел со стороны Ирана: что подготовил Белый дом

      52 Читати новину українською
      Какие санкции ввели США против Ирана после обстрела американских баз / Getty images

      Новые санкции против Ирана станут серьезным ударом по иранской экономике. Белый дом не намерен их ослаблять, пока "иранский режим" не изменит свое поведение.

      Действия "иранского режима" представляют опасность для граждан США, а также для союзников и партнеров Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

      О важном: Противостояние Ирана и США: последние новости конфликта

      Тампа объяснил, что подписанный им указ серьезно повлияет на экономику Ирана, позволяя вводить "мощные вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов".

      Я издал указ, предусматривающий введение санкций против любого физического или юридического лица, занятого в строительном, производственном, текстильном или горнодобывающем секторах иранской экономики,
      – заявил Трамп.

      Кроме того, ограничения касаются любого лица, которое оказывает помощь тем, кто участвует в действиях, подпадающих под эти санкции.

      "Эти карательные экономические меры будут действовать до тех пор, пока иранский режим не изменит свое поведение. Соединенные Штаты готовы заключить мир со всеми, кто стремится к нему", – подчеркнул американский президент.

      Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснял, что США расширяют санкции против таких секторов иранской экономики:

      • строительство;
      • обрабатывающая промышленность;
      • текстильная отрасль;
      • горнодобывающая отрасль;
      • крупнейшие иранские производители железа и стали.

      Почему между США и Ираном вспыхнул конфликт?

      Конфликт между США и Ираном вспыхнул после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозили серьезной местью.

      Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке 8 января. Иранские СМИ заявляли, что погибли 80 человек, однако президент США Дональд Трамп это опроверг.

      В то же время Иран пригрозил США новыми атаками, если с их стороны будет ответ. Кроме того, обстрел баз в Ираке иранские лидеры называют только "пощечиной" и во избежание дальнейшей эскалации призывают вывести американских военных из всего региона.

      Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: что известно о скандале
      сегодня
      1316
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:00 Людмила Таран: "История Украины такая страшная, в ней судьбы палачей и жертв переплелись"
      Наталія Лебідь 32
      сегодня , 20:30 Сбитый лайнер МАУ: Иран против США
      Іван Яковина 158
      31 декабря 2019 , 14:14 100 миллионов гривен разыграли в акции Iron Man
      103
      сегодня , 19:30 Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: что известно о скандале
      Уляна Журба 1315
      сегодня , 19:00 Почему "Турецкий поток" неудачный политический ход против Украины
      СерпомПо 829
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук