21:24
9 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Новые санкции против Ирана уже вступили в силу, — Трамп

      96 Читати новину українською
      США ввели санкции против Ирана: ограничения уже начали действовать / Stratfor

      Президент США Дональд Трамп заявил, что уже начали действовать новые американские санкции против Ирана. Их официальный Вашингтон анонсировал сразу после того, как Тегеран нанес ракетный удар по американским военным базам, размещенным в Ираке.

      Соответствующее заявление Трамп сделал во время выступления в Белом доме.

      Кстати говоря! США готовят жесткие санкции против Ирака

      "Мы уже это сделали. Мы усилили санкции. Они и так были очень суровыми, но теперь они усилены значительно", – подчеркнул хозяин Белого дома.

      Правда, политик не обнародовал информацию, в чем именно заключаются новые санкции против Ирана.

      Ранее Трамп заявлял, что санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение.

      В прошлом месяце Иран обстреливал гражданские корабли в международных водах, а также сбил два американских дрона. Враждебные действия Ирана подкреплены ядерным соглашением,
      – подчеркнул президент США.

      Все, что нужно знать о конфликте Ирана и США:

      • Конфликт между США и Ираном вспыхнул после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".
      • Дональд Трамп заявил, что США найдут и уничтожат любого террориста, который будет угрожать американцам.
      • 5 января Иран заявил, что выходит из ядерного соглашения. Правда, впоследствии уточнил: не выйдет, если ослабят санкции. В то же время на экстренном совещании в НАТО договорились о том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.
      • 6 января НАТО решило остановить военную миссию в Ираке, а в Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов.
      • 7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.
      • 8 января Иран совершил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. В результате погибли 80 человек. Американцев среди них, предварительно, нет.

      Обратите внимание! Трамп о катастрофе МАУ в Иране: Случилось что-то очень ужасное, кто-то мог ошибиться

      В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ в Иране: видео
      сегодня
      1496
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Иран Новости США Дональд Трамп Санкции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:00 Було відчуття, що їду в один кінець: спогади "кіборга" про бої за Донецький аеропорт
      Віталій Дейнега 13
      сегодня , 20:30 Чемпионат Европы по гандболу 2020 – что это за вид спорта и каковы правила
      Михайло Гема 56
      4 января , 10:00 Когда одежда вызывает аллергию: как распознать и лечить
      265
      сегодня , 20:25 Снятие неприкосновенности – обман, а Баканов – враг реформы СБУ: большое интервью с Шабуниным
      Олена Трибушна 181
      сегодня , 19:00 Аморальный хайп: две версии авиакатастрофы в Иране без существенного фактажа
      Злой Одессит 903
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук