Новые санкции против Ирана уже вступили в силу, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже начали действовать новые американские санкции против Ирана. Их официальный Вашингтон анонсировал сразу после того, как Тегеран нанес ракетный удар по американским военным базам, размещенным в Ираке.

Соответствующее заявление Трамп сделал во время выступления в Белом доме.

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"Мы уже это сделали. Мы усилили санкции. Они и так были очень суровыми, но теперь они усилены значительно", – подчеркнул хозяин Белого дома.

Правда, политик не обнародовал информацию, в чем именно заключаются новые санкции против Ирана.

Ранее Трамп заявлял, что санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение.

В прошлом месяце Иран обстреливал гражданские корабли в международных водах, а также сбил два американских дрона. Враждебные действия Ирана подкреплены ядерным соглашением,

– подчеркнул президент США.

Все, что нужно знать о конфликте Ирана и США:

Конфликт между США и Ираном вспыхнул после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".

Дональд Трамп заявил, что США найдут и уничтожат любого террориста, который будет угрожать американцам.

5 января Иран заявил, что выходит из ядерного соглашения. Правда, впоследствии уточнил: не выйдет, если ослабят санкции. В то же время на экстренном совещании в НАТО договорились о том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

6 января НАТО решило остановить военную миссию в Ираке, а в Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов.

7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.

8 января Иран совершил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. В результате погибли 80 человек. Американцев среди них, предварительно, нет.

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