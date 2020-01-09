Нові санкції проти Ірану вже набули чинності, —Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже почали діяти нові американські санкції проти Ірану. Їх офіційний Вашингтон анонсував одразу після того, як Тегеран завдав ракетного удару по американських військових базах розміщених у Ірані.

Відповідну заяву Трамп зробив під час виступу в Білому домі.

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"Ми вже це зробили. Ми посилили санкції. Вони і так були дуже суворими, але тепер їх посилено значно", – наголосив господар Білого дому.

Щоправда, політик не оприлюднив інформацію, у чому саме полягають нові санкції проти Ірану.

Раніше Трамп заявляв, що санкції діятимуть доти, доки Іран не змінить свою поведінку".

Минулого місяця Іран обстрілював цивільні кораблі у міжнародних водах, а також збив два американських дрони. Ворожі дії Ірану підкріплено ядерною угодою,

– підкреслив президент США.

Все, що треба знати про конфлікт Ірану та США:

Конфлікт між США та Іраном спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Його вбили за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".

Дональд Трамп заявив, що США знайдуть і знищать будь-якого терориста, який загрожуватиме американцям.

5 січня Іран заявив, що виходить з ядерної угоди. Щоправда, згодом уточнив: не вийде, якщо послаблять санкції. Водночас на екстреній нараді в НАТО дійшли згоди щодо того, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.

6 січня НАТО вирішило зупинити військову місію в Іраку, а в Ірані за голову Трампа оголосили винагороду – 80 мільйонів доларів.

7 січня Іран привів свої війська у бойову готовність. Так само і США у бойову готовність привели свої війська, розташовані на базах на Близькому Сході.

8 січня Іран здійнив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. У результаті загинули 80 осіб. Американців серед них, попередньо, немає.

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