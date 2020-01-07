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      США готують жорсткі санкції проти Іраку

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      Адміністрація США розпочала підготовку пакету санкцій проти Іраку / Archyde

      Адміністрація США почала готувати імовірні санкції проти Іраку. Однак, їх планують запровадити лише у тому разі, якщо офіційний Багдад вимагатиме виведення американських військ з його території.

      Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на трьох американських чиновників. У матеріалі мовиться, що участь у підготовці беруть як співробітники апарату президента США Дональда Трампа, так і експерти міністерства фінансів. Саме Мінфін і Білий дім виконуватимуть основну роль у разі введення цих обмежень. 

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      Видання додає, що остаточне рішення про запровадження санкцій ще не у хвалили. А вся та робота, що відбувається зараз, має лише попередніх характер.

      За словами співрозмовника ресурсу, Вашингтон готовий "трохи" почекати з введенням обмежувальних заходів, поки влада Іраку не відреагували на резолюцію іракського парламенту про видворення з території країни всіх іноземних військ

      До слова, раніше Трамп заявляв, що Багдад зіткнеться з небувалими санкціями, якщо влада Іраку ухвалить рішення про виведення американських військ з країни.

      Зауважимо, що взаємини між країнами погрішилися після того, як американські ВПС за розпорядженням президента США Дональда Трампа завдали удар в районі аеропорту Багдаду. У результаті загинув іранський командувач силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. Разом з ним відправилися на той світ також заступник очільника шиїтського ополчення "Аль-Хашд аш-Шааб" Абу Махді аль-Мухандіс.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Ірак Новини США Дональд Трамп
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