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      Трамп занепокоївся грошима, вкладеними в Ірак, і пообіцяв "небачені санкції"

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      Дональд Трамп занепокоївся мільярдами, вкладеними в авіабазу в Іраку / ТАСС

      Американська військова база в Іраку коштувала США мільярди доларів, тож її просто так ніхто залишати не збирається. Так лідер Білого дому Дональд Трамп відреагував на резолюцію парламенту Іраку щодо виведення іноземних військ із країни.

      Війська США не покинуть територію Іраку, поки Багдад не заплатить Вашингтону за побудовану там авіабазу. Так Трамп заявив журналістам у понеділок, 6 січня, пише ТАСС

      Читайте також: Трамп наказав убити Сулеймані всупереч даним розвідки, – ЗМІ

      Президент США відреагував на ухвалу іракського парламенту зобов'язати уряд просити США вивести з території країни свої війська. Дональд Трамп пообіцяв ввести санкції, якщо Ірак буде "не надто приязним".

      Якщо вони попросять нас піти й зроблять це не надто приязно, ми запровадимо проти них такі санкції, яких вони не бачили ніколи в житті. Санкції проти Ірану здадуться їм вкрай м'якими,
      – наголосив глава Білого дому.

      І додав: "У нас там дуже дорога авіабаза. Її будівництво обійшлося у мільярди доларів. Ми не підемо, поки вони не заплатять нам за це". 

      Що викликало таку реакцію Трампа?Парламент Іраку зібрався на позачергову сесію у неділю, 5 січня, й ухвалив змусити уряд вимагати у США вивести свої війська з території країни.

      А все через вбивство американцями іранського генерала Касема Сулеймані на території Іраку, наслідком якого стала значна дестабілізація ситуації у регіоні загалом та в Іраку зокрема.

      Детальніше про вбивство Сулеймані та ситуацію в Іраку – у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Ірак Новини США Дональд Трамп
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