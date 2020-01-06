Трамп обеспокоился деньгами, вложенными в Ирак, и пообещал "невиданные санкции"

Американская военная база в Ираке стоила США миллиарды долларов, поэтому ее просто так никто оставлять не собирается. Так лидер Белого дома Дональд Трамп отреагировал на резолюцию парламента Ирака по выводу иностранных войск из страны.

Войска США не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу. Так Трамп заявил журналистам в понедельник, 6 января, пишет ТАСС .

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Президент США отреагировал на решение иракского парламента обязать правительство просить США вывести с территории страны свои войска. Дональд Трамп пообещал ввести санкции, если Ирак будет "не слишком дружелюбным".

Если они попросят нас уйти и сделают это не слишком дружелюбно, мы введем против них такие санкции, которых они не видели никогда в жизни. Санкции против Ирана покажутся им крайне мягкими,

– подчеркнул глава Белого дома.

И добавил: "У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это".

Что вызвало такую реакцию Трампа? Парламент Ирака собрался на внеочередную сессию в воскресенье, 5 января, и принял решение заставить правительство потребовать у США вывести свои войска с территории страны.



А все из-за убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака, последствием которого стала значительная дестабилизация ситуации в регионе в целом и в Ираке в частности.