США готовят жесткие санкции против Ирака

Администрация США начала готовить вероятные санкции против Ирака. Однако, их планируют ввести только в том случае, если официальный Багдад потребует вывода американских войск с его территории.

Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников. В материале говорится, что участие в подготовке принимают как сотрудники аппарата президента США Дональда Трампа, так и эксперты министерства финансов. Именно Минфин и Белый дом будут выполнять основную роль в случае введения этих ограничений.

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Издание добавляет, что окончательное решение о введении санкций еще не приняли. А вся та работа, что происходит сейчас, имеет лишь предварительных характер.

По словам собеседника ресурса, Вашингтон готов "немного" подождать с введением ограничительных мер, пока власти Ирака не отреагировали на резолюцию иракского парламента о выдворении с территории страны всех иностранных войск

К слову, ранее Трамп заявлял, что Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны.

Заметим, что взаимоотношения между странами ухудшились после того, как американские ВВС по распоряжению президента США Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате погиб иранский командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. Вместе с ним также отправился на тот свет заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааб" Абу Махди аль-Мухандис.

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