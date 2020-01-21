Посольство США в Ираке обстреляли ракетами: видео

Ракеты комплекса "Катюша" упали в "зеленой зоне" иракской столицы Багдада. Именно там расположены иностранные дипломатические представительства и правительственные здания.

Две из трех выпущенных ракет упали рядом с американским посольством, сообщила в своем твиттере корреспондентка BBC.

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Она опубликовала видео изнутри дипломатического учреждения: на нем слышны звуки сигнализации и призывы к работникам и посетителям немедленно прибыть в укрытие.

Смотрите видео корреспондентки BBC из Ирака:

По предварительной информации, обстрел велся из района Зафарания. Информация о пострадавших пока отсутствует.

"All clear now"...A few min ago this this announcement was heard from Union iii's loudspeakers so we can go to bed now.



3 Katyusha rockets fell near the #US embassy in #Baghdad tonight. I heard only 2 explosions though. — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020

Отметим, что в "зеленой зоне" столицы Ирака до этого взрывы раздавались уже 4, 5 и 9 января. Они происходили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В частности, после убийства иранского генерала Сулеймани.

Что известно о конфликте Ирана и США?Конфликт между странами обострился после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Приказ о его убийстве лично отдал американский президент Дональд Трамп.



Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью", а его слова подтвердил обстрел 8 января американских баз в Ираке.