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      Посольство США в Ираке обстреляли ракетами: видео

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      Посольство США в Ираке / twitter.com/fbc_news

      Ракеты комплекса "Катюша" упали в "зеленой зоне" иракской столицы Багдада. Именно там расположены иностранные дипломатические представительства и правительственные здания.

      Две из трех выпущенных ракет упали рядом с американским посольством, сообщила в своем твиттере корреспондентка BBC.

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      Она опубликовала видео изнутри дипломатического учреждения: на нем слышны звуки сигнализации и призывы к работникам и посетителям немедленно прибыть в укрытие.

      Смотрите видео корреспондентки BBC из Ирака:

      По предварительной информации, обстрел велся из района Зафарания. Информация о пострадавших пока отсутствует.

      Отметим, что в "зеленой зоне" столицы Ирака до этого взрывы раздавались уже 4, 5 и 9 января. Они происходили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В частности, после убийства иранского генерала Сулеймани.

      Что известно о конфликте Ирана и США?Конфликт между странами обострился после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Приказ о его убийстве лично отдал американский президент Дональд Трамп.

      Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью", а его слова подтвердил обстрел 8 января американских баз в Ираке.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Взрыв Ближний Восток Ирак
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