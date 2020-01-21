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      Посольство США в Іраку обстріляли ракетами: відео

      695 Читать новость на русском
      Посольство США в Іраку / twitter.com/fbc_news

      Ракети комплексу "Катюша" впали у "зеленій зоні" іракської столиці Багдаду. Саме там розташовані іноземні дипломатичні представництва та урядові будівлі.

      Дві із трьох випущених ракет впали поряд з американським посольством, повідомила у своєму твіттері кореспондентка BBC.

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      Вона опублікувала відео зсередини дипломатичної установи: на ньому чути звуки сигналізації та заклики до працівників і відвідувачів негайно прибути до укриття.

      Дивіться відео кореспондентки BBC з Іраку: 

      За попередньою інформацією, обстріл вівся із району Зафаранія. Інформація про постраждалих наразі відсутня.


      Зазначимо, що у "зеленій зоні" столиці Іраку до цього вибухи лунали вже 4, 5 та 9 січня. Вони відбувалися через загострення ситуації на Близькому Сході. Зокрема, після вбивства іранського генерала Сулеймані.

      Що відомо про конфлікт Ірану та США?Конфлікт між країнами загострився після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Наказ про його вбивство особисто віддав американський президент Дональд Трамп.

      Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". А духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою", а його слова підтвердив обстріл 8 січня американських баз в Іраку.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Ірак Близький Схід Вибух
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