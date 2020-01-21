Посольство США в Іраку обстріляли ракетами: відео
Ракети комплексу "Катюша" впали у "зеленій зоні" іракської столиці Багдаду. Саме там розташовані іноземні дипломатичні представництва та урядові будівлі.
Дві із трьох випущених ракет впали поряд з американським посольством, повідомила у своєму твіттері кореспондентка BBC.
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Вона опублікувала відео зсередини дипломатичної установи: на ньому чути звуки сигналізації та заклики до працівників і відвідувачів негайно прибути до укриття.
Дивіться відео кореспондентки BBC з Іраку:
За попередньою інформацією, обстріл вівся із району Зафаранія. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Зазначимо, що у "зеленій зоні" столиці Іраку до цього вибухи лунали вже 4, 5 та 9 січня. Вони відбувалися через загострення ситуації на Близькому Сході. Зокрема, після вбивства іранського генерала Сулеймані.
Що відомо про конфлікт Ірану та США?Конфлікт між країнами загострився після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Наказ про його вбивство особисто віддав американський президент Дональд Трамп.
Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". А духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою", а його слова підтвердив обстріл 8 січня американських баз в Іраку.