Посольство США в Іраку обстріляли ракетами: відео

Ракети комплексу "Катюша" впали у "зеленій зоні" іракської столиці Багдаду. Саме там розташовані іноземні дипломатичні представництва та урядові будівлі.

Дві із трьох випущених ракет впали поряд з американським посольством, повідомила у своєму твіттері кореспондентка BBC.

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Вона опублікувала відео зсередини дипломатичної установи: на ньому чути звуки сигналізації та заклики до працівників і відвідувачів негайно прибути до укриття.

Дивіться відео кореспондентки BBC з Іраку:

За попередньою інформацією, обстріл вівся із району Зафаранія. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

"All clear now"...A few min ago this this announcement was heard from Union iii's loudspeakers so we can go to bed now.



3 Katyusha rockets fell near the #US embassy in #Baghdad tonight. I heard only 2 explosions though. — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020



Зазначимо, що у "зеленій зоні" столиці Іраку до цього вибухи лунали вже 4, 5 та 9 січня. Вони відбувалися через загострення ситуації на Близькому Сході. Зокрема, після вбивства іранського генерала Сулеймані.

Що відомо про конфлікт Ірану та США?Конфлікт між країнами загострився після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Наказ про його вбивство особисто віддав американський президент Дональд Трамп.



Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". А духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою", а його слова підтвердив обстріл 8 січня американських баз в Іраку.