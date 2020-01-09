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      У центрі Багдада знову чути вибухи та сигнали тривоги в "зеленій зоні"

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      У Багдаді знову чути вибухи / glavcom.ua

      У Багдаді знову чути гучні вибухи та сигнали тривоги. Вони поширюються з так званої "зеленої зони" іракської столиці, де розташовані урядові будівлі та іноземні посольства.

      Наразі підтвердженої інформації про те, що сталося і чим були спричинені вибухи, немає.

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      Мова йде про дві або три ракети, запущені з південного сходу Багдада. 

      Посольство США в Іраку могло бути однією з цілей атаки, але в нього не влучили, 
      повідомив журналіст ВВС Ферас Кірані.

      Таку ж інформацію повідомляє і CNN, посилаючись на військове командування Іраку.

      Інформації про жертв наразі немає. Також поки невідомо, хто саме міг запустити ракети.

      У "зеленій зоні" столиці Іраку до цього вибухи лунали вже 4 та 5 січня. Вони відбувалися через загострення ситуації на Близькому Сході. Зокрема, після вбивства Сулеймані.

      Що відомо про конфлікт Ірану та США?Конфлікт між країнами загострився після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Наказ про його вбивство особисто віддав американський президент Дональд Трамп. 

      Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". А духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою", а його слова підтвердив обстріл 8 січня американських баз в Іраку.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Ірак Близький Схід Вибух Іран
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