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      В центре Багдада снова слышны взрывы и сигналы тревоги в "зеленой зоне"

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      В Багдаде снова слышны взрывы / glavcom.ua

      В Багдаде снова слышны громкие взрывы и сигналы тревоги. Они распространяются по так называемой "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены правительственные здания и иностранные посольства.

      Пока подтвержденной информации о том, что произошло и чем были вызваны взрывы, нет.

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      Речь идет о двух или трех ракетах, запущенных с юго-востока Багдада.

      Посольство США в Ираке могло быть одной из целей атаки, но в него не попали,
      – сообщил журналист ВВС Ферас Кирани.

      Такую же информацию сообщает CNN, ссылаясь на военное командование Ирака.

      Информации о жертвах пока нет. Также пока неизвестно, кто именно мог запустить ракеты.

      В "зеленой зоне" столицы Ирака до этого взрывы раздавались уже 4 и 5 января. Они происходили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В частности, после убийства Сулеймани.

      Что известно о конфликте Ирана и США?Конфликт между странами обострился после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Приказ о его убийстве лично отдал американский президент Дональд Трамп.

      Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". А духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью", а его слова подтвердил обстрел 8 января американских баз в Ираке.

      Украинец, который не полетел самолетом МАУ из Ирана, рассказал о случае, который его спас
      8 января
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Иран Новости политики Ближний Восток Ирак Взрыв
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