В центре Багдада снова слышны взрывы и сигналы тревоги в "зеленой зоне"

В Багдаде снова слышны громкие взрывы и сигналы тревоги. Они распространяются по так называемой "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены правительственные здания и иностранные посольства.

Пока подтвержденной информации о том, что произошло и чем были вызваны взрывы, нет.

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Речь идет о двух или трех ракетах, запущенных с юго-востока Багдада.

Посольство США в Ираке могло быть одной из целей атаки, но в него не попали,

– сообщил журналист ВВС Ферас Кирани.

Confirmed the US Ambassy was the target but was not hit directly. Two to three missiles were fired from the east south of #Baghdad — Feras Kilani فراس كيلاني (@FerasKilaniBBC) 8 січня 2020 р.

Такую же информацию сообщает CNN, ссылаясь на военное командование Ирака.

Информации о жертвах пока нет. Также пока неизвестно, кто именно мог запустить ракеты.

В "зеленой зоне" столицы Ирака до этого взрывы раздавались уже 4 и 5 января. Они происходили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В частности, после убийства Сулеймани.

Что известно о конфликте Ирана и США?Конфликт между странами обострился после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Приказ о его убийстве лично отдал американский президент Дональд Трамп.



Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". А духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью", а его слова подтвердил обстрел 8 января американских баз в Ираке.