Поліція вбила двох людей на мітингу проти корупції в Іраку

الان - جسر السنك #بغداد

وصول التعزيزات للجسر بعد هجوم مفاجئ لقوات مكافحة الشغب

NOW - Al-Sinak bridge #Baghdad

Reinforcements arrive at the bridge after Anti-riot forces' attack#IraqiRevolution pic.twitter.com/8IwAeegqZv