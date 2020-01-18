Поліція вбила двох людей на мітингу проти корупції в Іраку

У столиці Іраку Багдаді поліція стріляла у протестувальників – повідомили вже про 2 загиблих та 25 поранених. Люди в Іраку вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, кумівства та присутності американських військ.

Біля мосту через річку Тигр у районі Ас-Санак 17 січня демонстранти атакували правоохоронців запальними сумішами. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ, шумові гранати, а згодом і вогнепальну зброю. Про це розповіли у skynewsarabia.

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Офіційні джерела Іраку повідомили, що в результаті інциденту один із демонстрантів загинув від вогнепального поранення на місці, ще один помер у лікарні. Під час сутичок поранень зазнали приблизно 25 людей.

Дивіться викладене в соцмережах відео подій в Іраку від очевидців:

الان من جسر السنك من اصطدام مكافحه شغب مع متظاهرون سلميون #مهلة_الناصريه_مهلة_وطن pic.twitter.com/TiNOS1uEex — Mohammed Al-Janabi (@Mohamme_300) January 17, 2020

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الان - جسر السنك #بغداد

وصول التعزيزات للجسر بعد هجوم مفاجئ لقوات مكافحة الشغب

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NOW - Al-Sinak bridge #Baghdad

Reinforcements arrive at the bridge after Anti-riot forces' attack#IraqiRevolution pic.twitter.com/8IwAeegqZv — IraqiRevolution (@IRaqiRev) January 17, 2020

Насильство на демонстраціях в Іраку вже спричинило смерть щонайменше 460 людей, понад 25 тисяч – травмовані. Мовиться про період від 1 жовтня 2019 до 17 січня 2020 року.

Що відбувається в Іраку: головне

29 грудня 2019 року американські військові атакували бази арабського шиїтського угруповання "Катаіб Хезболла" в Іраку та Сирії. Атаку США пояснили тим, що саме ця структура причетна до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня.

За наказом Дональда Трампа 3 січня 2020 року на території Іраку вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Іран у відповідь атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку.

Згодом американські бази обстріляли ще кілька разів, а Ірак попросив США забрати свої війська геть з території країни. Однак Трамп заявив, що такого не буде: надто багато грошей США вклали у військові бази в Іраку.

Разом із цим іракці почали масово виходити на протести, адже влада не може гарантувати їм безпеку. До того ж, мовляв, у країні – засилля корупції та кумівства.

Тим часом США та Ірак відновили спільні операції проти "Ісламської держави", – ЗМІ