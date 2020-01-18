Поліція вбила двох людей на мітингу проти корупції в Іраку
У столиці Іраку Багдаді поліція стріляла у протестувальників – повідомили вже про 2 загиблих та 25 поранених. Люди в Іраку вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, кумівства та присутності американських військ.
Біля мосту через річку Тигр у районі Ас-Санак 17 січня демонстранти атакували правоохоронців запальними сумішами. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ, шумові гранати, а згодом і вогнепальну зброю. Про це розповіли у skynewsarabia.
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Офіційні джерела Іраку повідомили, що в результаті інциденту один із демонстрантів загинув від вогнепального поранення на місці, ще один помер у лікарні. Під час сутичок поранень зазнали приблизно 25 людей.
Дивіться викладене в соцмережах відео подій в Іраку від очевидців:
Насильство на демонстраціях в Іраку вже спричинило смерть щонайменше 460 людей, понад 25 тисяч – травмовані. Мовиться про період від 1 жовтня 2019 до 17 січня 2020 року.
Що відбувається в Іраку: головне
- 29 грудня 2019 року американські військові атакували бази арабського шиїтського угруповання "Катаіб Хезболла" в Іраку та Сирії. Атаку США пояснили тим, що саме ця структура причетна до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня.
- За наказом Дональда Трампа 3 січня 2020 року на території Іраку вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Іран у відповідь атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку.
- Згодом американські бази обстріляли ще кілька разів, а Ірак попросив США забрати свої війська геть з території країни. Однак Трамп заявив, що такого не буде: надто багато грошей США вклали у військові бази в Іраку.
- Разом із цим іракці почали масово виходити на протести, адже влада не може гарантувати їм безпеку. До того ж, мовляв, у країні – засилля корупції та кумівства.
Тим часом США та Ірак відновили спільні операції проти "Ісламської держави", – ЗМІ