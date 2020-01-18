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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      Поліція вбила двох людей на мітингу проти корупції в Іраку

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      Протести в Іраку спалахнули з новою силою / yemen-press.com

      У столиці Іраку Багдаді поліція стріляла у протестувальників – повідомили вже про 2 загиблих та 25 поранених. Люди в Іраку вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, кумівства та присутності американських військ.

      Біля мосту через річку Тигр у районі Ас-Санак 17 січня демонстранти атакували правоохоронців запальними сумішами. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ, шумові гранати, а згодом і вогнепальну зброю. Про це розповіли у skynewsarabia.

      До теми: 11 військових США постраждали через обстріл Ірану: Пентагон приховував ці дані

      Офіційні джерела Іраку повідомили, що в результаті інциденту один із демонстрантів загинув від вогнепального поранення на місці, ще один помер у лікарні. Під час сутичок поранень зазнали приблизно 25 людей.

      Дивіться викладене в соцмережах відео подій в Іраку від очевидців: 

      Насильство на демонстраціях в Іраку вже спричинило смерть щонайменше 460 людей, понад 25 тисяч – травмовані. Мовиться про період від 1 жовтня 2019 до 17 січня 2020 року. 

      Що відбувається в Іраку: головне

      • 29 грудня 2019 року американські військові атакували бази арабського шиїтського угруповання "Катаіб Хезболла" в Іраку та Сирії. Атаку США пояснили тим, що саме ця структура причетна до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня. 
      • За наказом Дональда Трампа 3 січня 2020 року на території Іраку вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Іран у відповідь атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. 
      • Згодом американські бази обстріляли ще кілька разів, а Ірак попросив США забрати свої війська геть з території країни. Однак Трамп заявив, що такого не буде: надто багато грошей США вклали у військові бази в Іраку. 
      • Разом із цим іракці почали масово виходити на протести, адже влада не може гарантувати їм безпеку. До того ж, мовляв, у країні – засилля корупції та кумівства. 

      Тим часом США та Ірак відновили спільні операції проти "Ісламської держави", – ЗМІ

      Росіяни наплювали на санкції та закон і таємно привезли на виставку в ЄС 280 кілограмів свинини
      сьогодні
      754
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ірак Протести Жертви Близький Схід
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