Полиция убила двух человек на митинге против коррупции в Ираке

В столице Ирака Багдаде полиция стреляла в демонстрантов – сообщили уже о 2 погибших и 25 раненых. Люди в Ираке вышли на улицы, протестуя против коррупции, кумовства и присутствия американских войск.

У моста через реку Тигр в районе Ас-Санак 17 января демонстранты атаковали правоохранителей зажигательными смесями. В ответ силовики применили слезоточивый газ, шумовые гранаты, а затем и огнестрельное оружие. Об этом рассказали в skynewsarabia .

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Официальные источники Ираке сообщили, что в результате инцидента один из демонстрантов погиб от огнестрельного ранения на месте, еще один скончался в больнице. Во время столкновений ранения получили около 25 человек.

Смотрите выложенное в соцсетях видео событий в Ираке от очевидцев:

Насилие на демонстрациях в Ираке уже привело к смерти по меньшей мере 460 человек , более 25 000 – травмированы. Речь идет о периоде от 1 октября 2019 по 17 января 2020 года.

Что происходит в Ираке : главное

29 декабря 2019 американские военные атаковали базы арабского шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. Атаку США объяснили тем, что именно эта структура причастна к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря.

По приказу Дональда Трампа 3 января 2020 года на территории Ирака убили иранского генерала Касема Сулеймани. Иран в ответ атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке.

Впоследствии американские базы обстреляли еще несколько раз, а Ирак попросил США убрать свои войска с территории страны. Однако Трамп заявил, что такого не будет: слишком много денег США вложили в военные базы в Ираке.

Вместе с этим иракцы начали массово выходить на протесты, ведь власть не может гарантировать им безопасность. К тому же, мол, в стране – засилье коррупции и кумовства.