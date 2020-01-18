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      Полиция убила двух человек на митинге против коррупции в Ираке

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      Протесты в Ираке вспыхнули с новой силой / yemen-press.com

      В столице Ирака Багдаде полиция стреляла в демонстрантов – сообщили уже о 2 погибших и 25 раненых. Люди в Ираке вышли на улицы, протестуя против коррупции, кумовства и присутствия американских войск.

      У моста через реку Тигр в районе Ас-Санак 17 января демонстранты атаковали правоохранителей зажигательными смесями. В ответ силовики применили слезоточивый газ, шумовые гранаты, а затем и огнестрельное оружие. Об этом рассказали в skynewsarabia.

      К теме: 11 военных США пострадали из-за обстрела Ирана, Пентагон скрывал эти данные

      Официальные источники Ираке сообщили, что в результате инцидента один из демонстрантов погиб от огнестрельного ранения на месте, еще один скончался в больнице. Во время столкновений ранения получили около 25 человек.

      Смотрите выложенное в соцсетях видео событий в Ираке от очевидцев: 

      Насилие на демонстрациях в Ираке уже привело к смерти по меньшей мере 460 человек, более 25 000 – травмированы. Речь идет о периоде от 1 октября 2019 по 17 января 2020 года. 

      Что происходит в Ираке: главное

      • 29 декабря 2019 американские военные атаковали базы арабского шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. Атаку США объяснили тем, что именно эта структура причастна к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря. 
      • По приказу Дональда Трампа 3 января 2020 года на территории Ирака убили иранского генерала Касема Сулеймани. Иран в ответ атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. 
      • Впоследствии американские базы обстреляли еще несколько раз, а Ирак попросил США убрать свои войска с территории страны. Однако Трамп заявил, что такого не будет: слишком много денег США вложили в военные базы в Ираке. 
      • Вместе с этим иракцы начали массово выходить на протесты, ведь власть не может гарантировать им безопасность. К тому же, мол, в стране – засилье коррупции и кумовства. 

      Между тем США и Ирак восстановили совместные операции против "Исламского государства", – СМИ

      Гончарук объяснил, почему избегает вопросов о резонансной прослушке с его участием
      17 января
      461
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ближний Восток Жертвы Протесты Ирак
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