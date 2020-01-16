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      США и Ирак возобновили совместные операции против "Исламского государства", – СМИ

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      Совместные операции США и Ирака против "Исламского государства" возобновили / Bloomberg

      США и Ирак возобновили совместные военные операции против организации "Исламское государство". Пауза длилась 10 дней из-за обострения в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.

      Совместные операции Ирак и США прекратили 5 января, об этом сообщает New York Times со ссылкой на двух чиновников.

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      Причиной назвали увеличение количества атак на иракские базы. Перед этим парламент Ирака принял резолюцию с призывом вывести американские войска с территории страны.

      В Иране эту идею поддерживали и хотели большего – чтобы американские войска покинули регион. Президент Ирана Хасан Рухани даже одобрил внесение Пентагона и армии США в список "террористических организаций".

      Обстрелы баз в Ираке: что нужно знать

      • 29 декабря американские военные провели серию "точных оборонных ударов" по базам иракской шиитского группировки "Катаиб Хизбалла" в Ираке и Сирии.

      Эту группировку связывают с Ираном. США заявили о ее причастности к атаке на американскую военную базу в Ираке 27 декабря. Тогда погиб один американский гражданский подрядчик, пострадали несколько военнослужащих США и работников из Ирака.

      • После этого в столице Ирака Багдаде вспыхнул протест – несколько тысяч человек напали на посольство США. Протестующие пытались взять посольство штурмом.
      • По приказу Дональда Трампа убили в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Иранские власти назвала убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозила серьезной местью.
      • Иран в ответ атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке 8 января. Иранские СМИ заявляли, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что погибших нет. Впоследствии американские базы обстреляли еще несколько раз.

      В ответ на заявления Ирака о высылке ввоенных США Госдеп пригрозил экономическими последствиями. Там отметили, что военное присутствие в Ираке необходимо
      для дальнейшей борьбы против Исламского государства.

      Что такое "Исламское Государство"?
      Непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа исповедующая салафитский джихадизм. ИГИЛ стремится к расширению своего влияния по всему миру не считаясь с человеческими жертвами. Начиная с 2004 года, ведущая цель группы – основание Исламского суннитского государства. В частности, ИГИЛ стремится установить халифат, Исламское государство во главе с халифом, который является преемником Пророка Мухаммеда.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости США Конфликт между США и Ираном Иран Ирак Исламское государство
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