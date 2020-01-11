США не собираются забирать свои войска из Ирака: заявление Госдепа

Правительство Ирака, выполняя решение парламента, 10 января попросило США вывести войска с территории страны. В Штатах ответили в тот же день: обсуждать с Багдадом вопрос вывода американских солдат из Ирака не собираются.

Одновременно с отказом говорить о выводе войск США из Ирака, американцы готовы говорить об укреплении стратегического партнерства между странами. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортаґус.

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Наше военное присутствие в Ираке необходимо для дальнейшей борьбы против Исламского государства. Мы верны защите американцев, иракцев и наших партнеров по коалиции,

– отметила Ортаґус.

В телефонном разговоре с госсекретарем Майком Помпео иракский премьер Адель Абдель-Махди просил прислать делегацию, которая среди прочего разработала бы стратегию вывода американских войск из страны.

В Госдепе ответили, что делегация поедет, но заниматься будет обсуждением укрепление стратегического партнерства США и Ирака: "Не вывода войск, а правильного и должного представления сил США на Ближнем Востоке".

Ирак и США: суть конфликта на Ближнем Соде

Парламент Ирака 6 января принял резолюцию, которой обязал правительство страны обратиться к США с требованием вывести войска с территории Ирака (контингент США в Ираке – примерно 5000 военных).

В США отреагировали негативно: попросили Ирак хорошо подумать. Трамп в твиттере напомнил, что американцы вложили миллиарды долларов в военные базы в Ираке.

По информации СМИ, администрация США начала готовить санкции против Ирака . Окончательное решение по этому в Белом доме, впрочем, еще не приняли.

На этом фоне руководство НАТО решило остановить миссию в Ираке "ради безопасности своих военных" (их там более 500).