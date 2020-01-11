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      США не собираются забирать свои войска из Ирака: заявление Госдепа

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      Военные США не покинут территорию Ирака / Иллюстративное фото (Bloomberg)

      Правительство Ирака, выполняя решение парламента, 10 января попросило США вывести войска с территории страны. В Штатах ответили в тот же день: обсуждать с Багдадом вопрос вывода американских солдат из Ирака не собираются.

      Одновременно с отказом говорить о выводе войск США из Ирака, американцы готовы говорить об укреплении стратегического партнерства между странами. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортаґус.

      К теме: Ирак требует от США разработать план вывода своих войск из страны, – СМИ

      Наше военное присутствие в Ираке необходимо для дальнейшей борьбы против Исламского государства. Мы верны защите американцев, иракцев и наших партнеров по коалиции,
      – отметила Ортаґус.

      В телефонном разговоре с госсекретарем Майком Помпео иракский премьер Адель Абдель-Махди просил прислать делегацию, которая среди прочего разработала бы стратегию вывода американских войск из страны. 

      В Госдепе ответили, что делегация поедет, но заниматься будет обсуждением укрепление стратегического партнерства США и Ирака: "Не вывода войск, а правильного и должного представления сил США на Ближнем Востоке". 

      Ирак и США: суть конфликта на Ближнем Соде

      • Парламент Ирака 6 января принял резолюцию, которой обязал правительство страны обратиться к США с требованием вывести войска  с территории Ирака (контингент США в Ираке – примерно 5000 военных). 
      • В США отреагировали негативно: попросили Ирак хорошо подумать. Трамп в твиттере напомнил, что американцы вложили миллиарды долларов в военные базы в Ираке. 
      • По информации СМИ, администрация США начала готовить  санкции против Ирака . Окончательное решение по этому в Белом доме, впрочем, еще не приняли. 
      • На этом фоне руководство НАТО решило остановить миссию в Ираке "ради безопасности своих военных" (их там более 500). 

      Напряженная ситуация на Ближнем Востоке возникла после убийства американскими военными в ночь на 3 января иранского генерала Касема Сулеймани вблизи Багдада: все детали читайте в материалах 24 канала. 

      Ненужные анализы, от которых стоит отказаться
      10 января
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ближний Восток Ирак Новости США
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