США не збираються забирати свої війська з Іраку: заява Держдепу

Уряд Іраку, виконуючи рішення парламенту, 10 січня попросив США вивести війська з території країни. У Штатах відповіли того ж дня: обговорювати з Багдадом питання виведення американських солдатів з Іраку не збираються.

Водночас із відмовою говорити про виведення військ США з Іраку, американці готові говорити про зміцнення стратегічного партнерства між країнами. Про це заявила речниця Державного департаменту США Морґан Ортаґус.

До теми: Ірак вимагає від США розробити план виведення своїх військ із країни, – ЗМІ

Наша військова присутність в Іраку необхідна для подальшої боротьби проти Ісламської держави. Ми вірні захисту американців, іракців та наших партнерів по коаліції,

– наголосила Ортаґус.

У телефонній розмові з держсекретарем Майком Помпео іракський прем'єр Адель Абдель-Махді просив надіслати делегацію, яка б серед іншого розробила стратегію виведення американських військ із країни.

У Держдепі відповіли, що делегація поїде, але займатися буде обговоренням зміцнення стратегічного партнерства США та Іраку: "Не виведення військ, а правильного й належного представлення сил США на Близькому Сході".

Ірак та США: суть конфлікту на Близькому Соді

Парламент Іраку 6 січня ухвалив резолюцію, якою зобов'язав уряд країни звернутися до США з вимогою вивести війська з території Іраку (контингент США в Іраку – приблизно 5000 військових).

У США зреагували негативно: попросили Ірак добре подумати. Трамп у твіттері нагадав, що американці вклали мільярди доларів у військові бази в Іраку.

За інформацією ЗМІ, адміністрація США почала готувати санкції проти Іраку. Остаточне рішення щодо цього у Білому домі, втім, ще не ухвалили.

На цьому тлі керівництво НАТО вирішило зупинити місію в Іраку "заради безпеки своїх військових" (їх там понад 500).

Напружена ситуація на Близькому Сході виникла після вбивства американськими військовими в ніч на 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані поблизу Багдад: усі деталі читайте у матеріалах 24 каналу.