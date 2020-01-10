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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Ірак вимагає від США розробити план виведення своїх військ із країни, – ЗМІ

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      Ірак попросив США розробити план виведення своїх військ із країни, – The Washington Post / The New York Post

      Під час телефонної розмови з держсекретарем США Майком Помпео премєр-міністр Іраку Адель Абдель-Магді наголосив на необхідності направити до Багдада американська делегацію. Та, зі свого боку, має визначити механізм військ США з Іраку.

      Як пише The Washington Post, під час вищезазначеної телефонної розмови Абдель-Магді неодноразово підкреслював, що виведення військ США з Іраку є єдиним шляхом до деескалації напруження в регіоні.

      Радимо ознайомитися! Протистояння Ірану і США: останні новини конфлікту

      Водночас іракський прем'єр висловив своє заперечення неодноразовими переміщеннями військ та літаків США іракською територією без дозволу уряду.

      Також Абдель-Магді засудив ракетні удари Ірану по американських військових базах в Іраку. За його словами, вони порушують суверенітет Іраку й перетворюють його на воєнну зону.

      Зауважимо, що наразі в Іраку розміщено понад 5 тисяч американських військових.

      Що передувало цим подіям 

      Взаємини між країнами погіршилися після того, як американські ВПС за розпорядженням президента США Дональда Трампа завдали удар в районі аеропорту Багдаду. У результаті загинув іранський командувач силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. 

      Згодом парламент Іраку ухвалив резолюцію, якою, серед іншого, зобов'язав уряд звернутися до США з вимогою вивести війська з території Іраку. У США, зі свого боку, виступили з вимогою пояснити значення цієї резолюції та ще раз оцінити її ймовірні наслідки.

      Крім того, через таке рішення офіційного Багдаду, за інформацією ЗМІ, адміністрація США почала готувати імовірні санкції проти Іраку. Остаточне рішення щодо цього у Білому домі ще не ухвалили, але планують їх запровадити лише в тому разі, якщо Ірак усе ж вимагатиме виведення американських військ з його території.

      Водночас на цьому тлі керівництво НАТО вирішило призупинити свою місію в Іраку "заради безпеки своїх військових". 

      До речі! Іран ракетами атакував американські бази в Іраку: 80 жертв

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини США Конфлікт між США та Іраном Майк Помпео Ірак
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