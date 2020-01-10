Ирак требует от США разработать план вывода своих войск из страны, – СМИ

Во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео премьер-министр Ирака Адель Абдель-Магди подчеркнул необходимость направить в Багдад американскую делегацию. Та, со своей стороны, должна определить механизм вывода войск США из Ирака.

Как пишет The Washington Post, во время вышеупомянутого телефонного разговора Абдель-Магди неоднократно подчеркивал, что вывод войск США из Ирака является единственным путем к деэскалации напряжения в регионе.

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В то же время иракский премьер выразил свое возражение против неоднократных перемещений войск и самолетов США по иракской территории без разрешения правительства.

Также Абдель-Магди осудил ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке. По его словам, они нарушают суверенитет Ирака и превращают его в военную зону.

Заметим, что сейчас в Ираке размещено более 5 тысяч американских военных.

Что предшествовало этим событиям

Отношения между странами ухудшились после того, как американские ВВС по распоряжению президента США Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате погиб иранский командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани.

Впоследствии парламент Ирака принял резолюцию, в которой, среди прочего, обязал правительство обратиться к США с требованием вывести войска с территории Ирака. В США, со своей стороны, выступили с требованием объяснить значение этой резолюции и еще раз оценить ее вероятные последствия.

Кроме того, в ответ на такое решение официального Багдада, по информации СМИ, администрация США начала готовить вероятные санкции против Ирака. Окончательное решение относительно этого в Белом доме еще не приняли, но планируют их ввести только в том случае, если Ирак все же потребует вывода американских войск с его территории.

Одновременно на этом фоне руководство НАТО решило приостановить свою миссию в Ираке "ради безопасности своих военных".

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