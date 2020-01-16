США та Ірак відновили спільні операції проти "Ісламської держави", – ЗМІ
США та Ірак відновили спільні військові операції проти організації "Ісламська держава". Пауза тривала 10 днів через загострення у стосунках між Сполученими Штатами та Іраном.
Спільні операції Ірак та США припинили 5 січня, про це повідомляє New York Times з посиланням на двох чиновників.
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Причиною назвали збільшення кількості атак на іракські бази. Перед цим парламент Іраку ухвалив резолюцію із закликом вивести американські війська із території країни.
В Ірані цю ідею підтримували і хотіли більшого – аби американські війська залишили регіон. Президент Ірану Хасан Рухані навіть схвалив внесення Пентагону та армії США в список "терористичних організацій".
Обстріли баз в Іраку: що треба знати
- 29 грудня американські військові провели серію "точних оборонних ударів" по базах іракського шиїтського угруповання "Катаіб Хізбалла" в Іраку та Сирії.
Це угруповання пов'язують з Іраном. США заявили про його причетність до атаки на американську військову базу в Іраку 27 грудня. Тоді загинув один американський цивільний підрядник, постраждали кілька військовослужбовців США та працівників з Іраку.
- Після цього в столиці Іраку Багдаді спалахнув протест – декілька тисяч осіб напали на посольство США. Протестувальники намагались взяти посольство штурмом.
- За наказом Дональда Трампа вбили в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом" і пригрозила серйозною помстою.
- Іран у відповідь атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку 8 січня. Іранські ЗМІ заявляли, що загинули 80 осіб. Однак президент США Дональд Трамп заявив, що загиблих немає. Згодом американські бази обстріляли ще кілька разів.
У відповідь на заяви Іраку про вислання військови з США Держдеп пригрозив економічними наслідками. Там наголошували, що військова присутність в Іраку необхідна для подальшої боротьби проти Ісламської держави.
Що таке "Ісламська Держава"? Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. ІДІЛ має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, ІДІЛ прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.