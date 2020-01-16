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      США та Ірак відновили спільні операції проти "Ісламської держави", – ЗМІ

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      Спільні операції США та Іраку проти "Ісламської держави" відновили / Bloomberg

      США та Ірак відновили спільні військові операції проти організації "Ісламська держава". Пауза тривала 10 днів через загострення у стосунках між Сполученими Штатами та Іраном.

      Спільні операції Ірак та США припинили 5 січня, про це повідомляє New York Times з посиланням на двох чиновників.

      Знайте більше: Іранська ядерна угода під загрозою: Європа запустила обговорення

      Причиною назвали збільшення кількості атак на іракські бази. Перед цим парламент Іраку ухвалив резолюцію із закликом вивести американські війська із території країни.

      В Ірані цю ідею підтримували і хотіли більшого – аби американські війська залишили регіон.  Президент Ірану Хасан Рухані навіть схвалив внесення Пентагону та армії США в список "терористичних організацій".

      Обстріли баз в Іраку: що треба знати 

      • 29 грудня американські військові провели серію "точних оборонних ударів" по базах іракського шиїтського угруповання "Катаіб Хізбалла" в Іраку та Сирії.

      Це угруповання пов'язують з Іраном. США заявили про його причетність до атаки на американську військову базу в Іраку 27 грудня. Тоді загинув  один американський цивільний підрядник, постраждали кілька військовослужбовців США та працівників з Іраку.

      У відповідь на заяви Іраку про вислання військови з США Держдеп пригрозив економічними наслідками. Там наголошували, що військова присутність в Іраку необхідна для подальшої боротьби проти Ісламської держави. 

      Що таке "Ісламська Держава"? Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. ІДІЛ має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, ІДІЛ прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини США Ірак Іран Конфлікт між США та Іраном Ісламська держава
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