США та Ірак відновили спільні операції проти "Ісламської держави", – ЗМІ

США та Ірак відновили спільні військові операції проти організації "Ісламська держава". Пауза тривала 10 днів через загострення у стосунках між Сполученими Штатами та Іраном.

Спільні операції Ірак та США припинили 5 січня, про це повідомляє New York Times з посиланням на двох чиновників.

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Причиною назвали збільшення кількості атак на іракські бази. Перед цим парламент Іраку ухвалив резолюцію із закликом вивести американські війська із території країни.

В Ірані цю ідею підтримували і хотіли більшого – аби американські війська залишили регіон. Президент Ірану Хасан Рухані навіть схвалив внесення Пентагону та армії США в список "терористичних організацій" .

Обстріли баз в Іраку: що треба знати

29 грудня американські військові провели серію "точних оборонних ударів" по базах іракського шиїтського угруповання "Катаіб Хізбалла" в Іраку та Сирії.

Це угруповання пов'язують з Іраном. США заявили про його причетність до атаки на американську військову базу в Іраку 27 грудня. Тоді загинув один американський цивільний підрядник, постраждали кілька військовослужбовців США та працівників з Іраку.

У відповідь на заяви Іраку про вислання військови з США Держдеп пригрозив економічними наслідками. Там наголошували, що військова присутність в Іраку необхідна для подальшої боротьби проти Ісламської держави.

Що таке "Ісламська Держава"? Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. ІДІЛ має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, ІДІЛ прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.