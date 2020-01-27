Ракетного удару завдали по посольству США у Багдаді

У іракській столиці Багдаді у так званій "зеленій зоні" знову було неспокійно. Тут розміщуються дипустанови різних держав, зокрема посольство США. По останньому випустили ракети.

Як пише місцеве видання Mawazin News з посиланням на джерела в силових структурах, загалом по "зеленій зоні" випустили щонайменше 5 ракет. Одна з них вибухнула на території американського посольства. Імовірно, мовиться про російські ракети "Катюша".

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За інформацією каналу Al Arabiya, в американське диппредставництво влучили 3 із вищезазначених 5 ракет, а одна із них потрапила в ресторан. У цей момент у закладі був обідній час.

Водночас місцеве телебачення повідомляє, що у результаті цих обстрілів є поранені. Їхня точна кількість – поки невідома. Наразі є інформація про одного потерпілого. Натомість іракські сили безпеки переконують, що ніхто не постраждав. Зараз всіх людей з посольства США в Багдаді евакуюють гелікоптери.

Додамо, що "зелена зона" є добре укріпленим і доволі захищеним районом.

Як відреагували на обстріл у США та Іраку

Посол США в Багдаді Метью Теллер вже виступив із різким засудженням обстрілу американського посольства. Також він повідомив виконувачу обов'язків прем'єр-міністра Іраку Аделю Абдель Махді, що США різко засуджують ракетний обстріл посольства, передає телеканал Al-Hadath.

Абдель Махді, зі свого боку, назвав обстріл "тривалою безвідповідальною односторонньою поведінкою, що шкодить вищим інтересам країни та її взаєминам із її друзями".

"Уряд підтверджує своє зобов'язання захищати всі дипломатичні представництва та вживати всі необхідні заходи задля досягнення цієї мети", – сказав він.

А спікер парламенту Іраку Мохаммед аль-Халбусі заявив, що напад на посольство США в Багдаді шкодить репутації країни.