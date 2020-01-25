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      Конфлікт між Іраном та США: чому Трамп не хоче помститись за обстріли

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      Через удари Ірану по базах в Іраку черепно-мозкові травми отримали 34 військових США / AP

      Після нападу Ірану на базу США в Іраку черепно-мозкові травми діагностували у 34 американських військових. Однак лідер СШа Дональд Трамп пояснив відмову відповідати на обстріли тим, що серйозно постраждалих немає.

      До США на лікування вирушили 8 американських військовослужбовців, повідомив представник Міністерства оборони США Джонатан Хоффман, пише BBC.

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      Ще дев'ять перебувають на лікуванні в Німеччині. Ще 16 військовослужбовців пройшли лікування в Іраку і один в Кувейті, перш ніж всі 17 повернулись службу. Під медичним наглядом перебувають 17 військовослужбовців.

      Натомість президент Дональд Трамп заявив, що ніхто з американців не постраждав в результаті удару 8 січня. Тоді Іран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство США іранського генерала.

      Важливо, своє рішення не завдавати удару у відповідь Трамп пояснив саме відсутністю постраждалих. Однак згодом Пентагон повідомив, що 11 військовослужбовців проходять лікування від симптомів струсу мозку після ударів.

      Ситуацію із різними даними прокоментував Дональд Трамп на економічному форумі в Давосі.

      Я чув, що у них були головні болі, але я б сказав, що це не дуже серйозно. Я не вважаю це дуже серйозними травмами в порівнянні з іншими травмами, які я бачив,
      – сказав він.

      Пентагон стверджує, що жоден американець не був убитий в результаті іранського ракетного удару по базі Айн аль-Асад. Більшість із них перебували в бункерах.

      Чому між іраном та США спалахнув конфлікт 

      Уночі проти 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

      • З генералом Сулеймані прощалися у Іраку, в Багдаді, а згодом і у столиці Ірану – Тегерані. За даними ЗМІ, на останній процесії були присутніми понад мільйон іранців.
      • Поховали ж військового у Ірані – в його рідному місті Кермані. Під час церемонії прощання сталася страшна тиснява, внаслідок якої загинули 56 людей.
      • Влада Ірану пообіцяла помститись. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".

      8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку – ця атака була не єдиною. Тоді іранська влада заявляла про близько 80 загиблих, однак Трамп у своєму зверненні до нації заявив, що не постраждав жоден американець. 

      У день обстрілу американських, 8 січня, в Ірані збили ракетами український літак МАУ. Загинули усі 176 осіб – пасажири і члени екпіажу. Серед них – 11 українців. 

       

      Загибла в літаку МАУ українка керувала компанією, яка могла незаконно постачати зброю в Лівію
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Ірак Іран Новини США
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