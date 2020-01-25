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      Конфликт между Ираном и США: почему Трамп не хочет отомстить за обстрелы

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      Из-за ударов Ирана по базам в Ираке черепно-мозговые травмы получили 34 военных США / AP

      После нападения Ирана на базу США в Ираке черепно-мозговые травмы диагностировали у 34 американских военных. Однако лидер США Дональд Трамп объяснил отказ отвечать на обстрелы тем, что серьезно пострадавших нет.

      В США на лечение отправились 8 американских военнослужащих, сообщил представитель Министерства обороны США Джонатан Хоффман, пишет BBC.

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      Еще девять находятся на лечении в Германии. Еще 16 военнослужащих прошли лечение в Ираке и в Кувейте, прежде чем все 17 вернулись службу. Под медицинским наблюдением находятся 17 военнослужащих.

      Зато президент Дональд Трамп заявил, что никто из американцев не пострадал в результате удара 8 января. Тогда Иран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство США иранского генерала.

      Важно! Свое решение не наносить удар в ответ Трамп объяснил именно отсутствием пострадавших. Однако позже Пентагон сообщил, что 11 военнослужащих проходят лечение от симптомов сотрясения мозга после ударов.

      Ситуацию с различными данными прокомментировал Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе.

      Я слышал, что у них были головные боли, но я бы сказал, что это не очень серьезно. Я не считаю это очень серьезными травмами в сравнении с другими травмами, которые я видел,
      – сказал он.

      Пентагон утверждает, что ни один американец не был убит в результате иранского ракетного удара по базе Айн аль-Асад. Большинство из них находились в бункерах.

      Почему между ираном и США вспыхнул конфликт

      В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани
      и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

      • С генералом Сулеймани прощались в Ираке, в Багдаде, а впоследствии и в столице Ирана – Тегеране. По данным СМИ, на последней процессии присутствовали более миллиона иранцев.
      • Похоронили военного в Иране – в его родном городе Кермане. Во время церемонии прощания произошла страшная давка, в результате которой погибли 56 человек.
      • Власти Ирана пообещали отомстить. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".

      8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке – эта атака была не единственной. Тогда иранские власти заявляли об около 80 погибших, однако Трамп в своем обращении к нации заявил, что не пострадал ни один американец.

      В день обстрела американских баз, 8 января, в Иране сбили ракетами украинский самолет МАУ. Погибли все 176 человек – пассажиры и члены экпиажа. Среди них – 11 украинцев.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Ирак Иран Новости США
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