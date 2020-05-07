Уголовное производство против Рябошапки, скандал с Усиком и Ломаченко – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 6 мая – САП открыла уголовное производство против бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки по двум статьям. Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском пропагандистском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

В выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале: Андрей Ермак заявил, что руководителям областей необходимо ввести должности заместителей в работе с талантливой молодежью. Руководитель Офиса Президента провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров "нормандской четверки". Он предложил привлечь к работе в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе представителей ОРДЛО и переселенцев. Михеил Саакашвили заявил, что его назначат председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.