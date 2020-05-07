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      Уголовное производство против Рябошапки, скандал с Усиком и Ломаченко – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 6 мая – САП открыла уголовное производство против бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки по двум статьям. Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском пропагандистском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

      В выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

      Андрей Ермак заявил, что руководителям областей необходимо ввести должности заместителей в работе с талантливой молодежью.

      Руководитель Офиса Президента провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров "нормандской четверки". Он предложил привлечь к работе в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе представителей ОРДЛО и переселенцев.

      Михеил Саакашвили заявил, что его назначат председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

       

      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Скандал Василий Ломаченко Александр Усик Руслан Рябошапка Гуд найт Юкрейн
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