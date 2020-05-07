Кримінальне провадження проти Рябошапки, скандал з Усиком та Ломаченком – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 6 травня – САП відкрила кримінальне провадження проти ексгенпрокурора Руслана Рябошапки за двома статтями. Боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися у російському пропагандистському документальному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес".

У випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі: Андрій Єрмак заявив, що керівникам областей необхідно запровадити посади заступників у роботі з талановитою молоддю. Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів "нормандської четвірки". Він запропонував залучити до роботи в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі представників ОРДЛО і переселенців. Міхеїл Саакашвілі заявив, що його призначать головою виконавчого комітету Національної ради реформ.