Как отметили в Сумской областной военной администрации, в городе существует вероятность авиационного или ракетного удара. Поэтому не покидайте укрытие, пока не услышите сообщение об отбое. Это может спасти вам жизнь.
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Что делать, если Вы услышали сирену
- Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
- Быстро одеться.
- Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.
- Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.
Добавим, что сообщение об отбое прозвучит на каналах и ресурсах Сумского областного и Сумского городского совета.
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