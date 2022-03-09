Сообщается, что вражеские войска сосредоточивают военную авиацию самолетов, чтобы продлить наступление на Сумы.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Что известно о планах оккупантов

Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредоточивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта,

– пишут в Генштабе ВСУ,

Также в своде, предоставленном 9 марта, Генштаб сообщает, что в Южнобужском операционном районе российские оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Несмотря на это, отдельные подразделения из состава 49-й общевойсковой армии Южного военного округа были остановлены северо-восточнее города Николаева вдоль реки Ингул.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.