Повідомляється, що ворожі війська зосереджують військову авіацію літаків, щоб продовжити наступ на Суми.

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Що відомо про плани окупантів

Триває підготовка до наступу на Суми. Ворог зосереджує армійську авіацію для забезпечення дій повітряного десанту,

– пишуть в Генштабі ЗСУ,

Також у зведені, наданому 9 березня, Генштаб повідомляє, що в Південнобузькому операційному районі російські окупанти утримують рубіж від міста Херсон до Каховки. Попри це, окремі підрозділи зі складу 49-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу, були зупинені північно-східніше міста Миколаїв уздовж річки Інгул.

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