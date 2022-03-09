Повідомляється, що ворожі війська зосереджують військову авіацію літаків, щоб продовжити наступ на Суми.
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Що відомо про плани окупантів
Триває підготовка до наступу на Суми. Ворог зосереджує армійську авіацію для забезпечення дій повітряного десанту,
– пишуть в Генштабі ЗСУ,
Також у зведені, наданому 9 березня, Генштаб повідомляє, що в Південнобузькому операційному районі російські окупанти утримують рубіж від міста Херсон до Каховки. Попри це, окремі підрозділи зі складу 49-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу, були зупинені північно-східніше міста Миколаїв уздовж річки Інгул.
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