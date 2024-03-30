Тревога прозвучала также и в украинской столице – Киеве. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
11:38, 30 марта
Отбой угрозы баллистического вооружения по областям.
11:37, 30 марта
В Киеве прозвучал отбой воздушной тревоги.
11:27, 30 марта
Сейчас воздушная тревога продолжается в таких областях Украины:
- Житомирская;
- Винницкая;
- Киевская;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Херсонская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Луганская;
- город Киев;
- АР Крым.
Воздушная тревога 30 марта / Скриншот 24 Канала
11:20, 30 марта
Воздушные силы сообщили, что тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения.
11:38, 30 марта
Отбой угрозы баллистического вооружения по областям.
11:37, 30 марта
В Киеве прозвучал отбой воздушной тревоги.
11:27, 30 марта
Сейчас воздушная тревога продолжается в таких областях Украины:
- Житомирская;
- Винницкая;
- Киевская;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Херсонская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Луганская;
- город Киев;
- АР Крым.
Воздушная тревога 30 марта / Скриншот 24 Канала
11:20, 30 марта
Воздушные силы сообщили, что тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения.