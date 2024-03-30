Тревога прозвучала также и в украинской столице – Киеве. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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