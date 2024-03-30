Тривога пролунала також і в українській столиці – Києві. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя та полегшити роботу захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.