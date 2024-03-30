Тривога пролунала також і в українській столиці – Києві. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя та полегшити роботу захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
11:38, 30 березня
Відбій загрози балістичного озброєння по областях.
11:37, 30 березня
У Києві пролунав відбій повітряної тривоги.
11:27, 30 березня
Наразі повітряна тривога триває в таких областях України:
- Житомирська;
- Вінницька;
- Київська;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Херсонська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Луганська;
- місто Київ;
- АР Крим.
Повітряна тривога 30 березня / Скриншот 24 Каналу
11:20, 30 березня
Повітряні сили повідомили, що тривога в областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.
11:38, 30 березня
Відбій загрози балістичного озброєння по областях.
11:37, 30 березня
У Києві пролунав відбій повітряної тривоги.
11:27, 30 березня
Наразі повітряна тривога триває в таких областях України:
- Житомирська;
- Вінницька;
- Київська;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Херсонська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Луганська;
- місто Київ;
- АР Крим.
Повітряна тривога 30 березня / Скриншот 24 Каналу
11:20, 30 березня
Повітряні сили повідомили, що тривога в областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.