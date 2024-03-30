Так українські військові майже три години "полювали" на ворожі дрони-камікадзе. Про це 24 Каналу розказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зауваживши, що ударні БпЛА ворог спрямував з південного напрямку на південні та південно-східні регіони у зоні відповідальності ОК "Південь".

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"Частина Дніпропетровської області була масованіше атакована. Там чотири дрони виявили та знищили. На жаль, уламки одного з них впали на елеватор, і там спалахнула пожежа. Але критичних руйнувань не допущено і люди не постраждали", – сказала Гуменюк.

Окрім того, два "Шахеди" загарбники спрямували по енергетиці Одещини. Однак, "полювання" українських бійців було успішним. Так оборонці знищили обидва ворожих дрони-камікадзе.

Руйнувань не допущено. Один дрон ще дорогою на Херсонщині наші захисники неба перехопили,

– розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Також ворог продовжує тероризувати обстрілами мирне населення правобережжя Дніпра, прифронтових територій на Запоріжжі та Донеччині.