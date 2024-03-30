Станом на 00:55 повітряну тривогу оголосили на Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Донеччині. Слід зауважити, що карта може "червоніти" далі, адже "Шахеди" продовжують літати поміж областями.

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Що відомо про загрозу атаки "Шахедами"

01:26 Повітряну тривогу оголосили на Полтавщині. Тим часом відбій – на Донеччині.

01:09 Повітряні сили пишуть: "БпЛА через Дніпропетровську область, курсом на північ"

00:30 Повітряні сили попередили, що БпЛА у Софійському районі Дніпропетровської області. І що вони тримають курс північний. Також фіксують БпЛА у районі Нікополя. Вони постійно змінюють свій курс.

00:11 Повітряні сили зазначили, що у Херсонській області – загроза застосування ударних БпЛА з півдня. Повідомили, що декілька груп "Шахедів" з Херсонської області летять у напрямку Криворізького району Дніпропетровської області.

Уночі ворог запустив 99 повітряних цілей

Звернімо увагу, що в ніч проти 29 березня російські військові завдали потужного ракетно-авіаційного удару. Цілями ворога стали об'єкти паливно-енергетичного сектору України. Окупанти використали 99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії;

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із трьох винищувачів МіГ-31К у Рязанській області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого півострова Крим;

9 керованих авіаційних ракет Х-59 із дев'яти літаків Су-34 з Бєлгородської області;

4 крилаті ракети "Іскандер-К" з Курської області;

21 крилату ракету Х-101/Х-555 із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Енгельса.

У Повітряних силах зазначили, що до відбиття ракетно-авіаційного удару залучали зенітні ракетні підрозділи ПС та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби РЕБ Сил оборони України.

Оборонцям неба вдалося знищити 84 повітряні цілі, запущені ворогом. Мовиться про 58 "Шахедів", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, 5 керованих авіаційних ракет Х-59 та 4 крилаті ракети "Іскандер-К".