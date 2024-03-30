По состоянию на 00:55 воздушную тревогу объявили на Херсонщине, Запорожье, Днепропетровской и Донецкой области. Следует заметить, что карта может "краснеть" дальше, ведь "Шахеды" продолжают летать между областями.
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Что известно об угрозе атаки "Шахедами"
Ночью враг запустил 99 воздушных целей
Обратим внимание, что в ночь на 29 марта российские военные нанесли мощный ракетно-авиационный удар. Целями врага стали объекты топливно-энергетического сектора Украины. Оккупанты использовали 99 средств воздушного нападения:
- 60 ударных БПЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска и Курской области России;
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с трех истребителей МиГ-31К в Рязанской области;
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированного полуострова Крым;
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59 с девяти самолетов Су-34 из Белгородской области;
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К" из Курской области;
- 21 крылатую ракету Х-101/Х-555 с одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Энгельса.
В Воздушных силах отметили, что к отражению ракетно-авиационного удара привлекали зенитные ракетные подразделения ВС и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства РЭБ Сил обороны Украины.
Защитникам неба удалось уничтожить 84 воздушные цели, запущенные врагом. Говорится о 58 "Шахедов", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, 5 управляемых авиационных ракет Х-59 и 4 крылатые ракеты "Искандер-К".