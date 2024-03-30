По состоянию на 00:55 воздушную тревогу объявили на Херсонщине, Запорожье, Днепропетровской и Донецкой области. Следует заметить, что карта может "краснеть" дальше, ведь "Шахеды" продолжают летать между областями.

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Что известно об угрозе атаки "Шахедами"

01:26 Воздушную тревогу объявили на Полтавщине. Тем временем отбой – в Донецкой области.

01:09 Воздушные силы пишут: "БПЛА через Днепропетровскую область, курсом на север"

00:30 Воздушные силы предупредили, что БПЛА в Софийском районе Днепропетровской области. И что они держат курс северный. Также фиксируют БПЛА в районе Никополя. Они постоянно меняют свой курс.

00:11 Воздушные силы отметили, что в Херсонской области – угроза применения ударных БПЛА с юга. Сообщили, что несколько групп "Шахедов" из Херсонской области летят в направлении Криворожского района Днепропетровской области.

Ночью враг запустил 99 воздушных целей

Обратим внимание, что в ночь на 29 марта российские военные нанесли мощный ракетно-авиационный удар. Целями врага стали объекты топливно-энергетического сектора Украины. Оккупанты использовали 99 средств воздушного нападения:

60 ударных БПЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска и Курской области России;

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с трех истребителей МиГ-31К в Рязанской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированного полуострова Крым;

9 управляемых авиационных ракет Х-59 с девяти самолетов Су-34 из Белгородской области;

4 крылатые ракеты "Искандер-К" из Курской области;

21 крылатую ракету Х-101/Х-555 с одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Энгельса.

В Воздушных силах отметили, что к отражению ракетно-авиационного удара привлекали зенитные ракетные подразделения ВС и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства РЭБ Сил обороны Украины.

Защитникам неба удалось уничтожить 84 воздушные цели, запущенные врагом. Говорится о 58 "Шахедов", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, 5 управляемых авиационных ракет Х-59 и 4 крылатые ракеты "Искандер-К".