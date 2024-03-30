В Одесі та області тривогу оголосили о 2:02. Через декілька хвилин у Повітряних силах проінформували про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини, зокрема Татарбунарського району. Вже о 2:30 чергова група дронів прямувала в Одеську область, БпЛА перебували і в Білгород-Дністровському районі.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Ворог знову атакує Одесу та область

Вже о 2:43 у Силах оборони Півдня зазначили, що триває бойова робота. Там наголосили, що кадри роботи ППО не мають вартувати місцевим жителям життя. А також закликали берегти себе, перебувати в укриттях і не перешкоджати Силам оборони працювати по ворожих цілях.

Атаку росіян підтвердив і голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одеса та Одеський район, лишайтеся в укриттях до відбою! Ворог атакує ударними безпілотниками,

– написав він у мережі.

Ще через кілька хвилин у Повітряних силах розповіли про безпілотники в напрямку Одеси.

До слова, у ніч на 30 березня через можливу атаку "Шахедами" повітряну тривогу також оголосили в Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Попередні обстріли Одещини

Вдень 29 березня ворог спрямував по Одесі з акваторії Чорного моря 2 керовані авіаційні ракети. Сили ППО знищили обидві ворожі цілі. Однак у деяких районах міста впали уламки ракети. Внаслідок цього травму отримала 15-річна дитина, її госпіталізували. Згодом стало відомо, що постраждалих – троє.

А вже ввечері кількість поранених зросла до 5. З них троє – діти віком 10, 12 і 15 років. Пошкоджено один із міських соціальних закладів, там вибиті вікна.