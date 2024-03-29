У п'ятницю вдень в Одесі лунали сильні вибухи. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
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Які наслідки атаки по Одесі
Російські війська продовжують ракетний терор Одещини. По Одесі з акваторії Чорного моря ворог спрямував дві керовані авіаційні ракети. Силами протиповітряної оборони обидві цілі було збито. В деяких районах міста зафіксовано падіння уламків. Травмовано 15-річну дитину, її госпіталізовано,
– написав Олег Кіпер.
Наслідки атаки уточнюються, зазначив він.
Олег Кіпер нагадав, що важливо бути обережним. Якщо виявили небезпечні предмети, не треба переміщувати їх самостійно. Слід викликати оперативні служби, які кваліфіковано допоможуть.
"Ще раз дуже прошу: оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги та спускайтеся в укриття!" – підсумував він.
Схоже повідомлення з'явилося і в телеграм-каналі Сил оборони Півдня.
А Служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь" уточнила тип ракет
"Ворог атакував Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря. Силами та засобами зенітної ракетної Одеської бригади обидві цілі було збито", – написали там.
Що відомо про удар по Одесі вдень 29 березня
- Тривогу оголосили через можливе застосування авіаційних засобів ураження. Згодом Повітряні сили написали про те, що на Одесу летить ракета.
- За три хвилини після цього повідомлення в місті пролунала серія гучних вибухів. В Одесі працювала ППО, моніторингові канали писали, що окупанти запустили ракету Х-59 з Су-34 – незадовго до вибухів в акваторії Чорного моря помітили три винищувачі.
- Після того, як Одеса відбила атаку, по всьому Півдню оголосили відбої. Але майже одразу тривога перемістилася на Схід України. Потім повідомили про вибухи в Харкові.
- Втім, як виявилося, харків'яни чули вибухи, які лунали з області. Про це сказав мер Харкова Ігор Терехов. Була небезпека від балістики та керованих авіаційних ракет, зараз області нічого не загрожує.