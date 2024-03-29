В пятницу днем в Одессе раздавались сильные взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
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Какие последствия атаки по Одессе
Российские войска продолжают ракетный террор Одесской области. По Одессе из акватории Черного моря враг направил две управляемые авиационные ракеты. Силами противовоздушной обороны обе цели были сбиты. В некоторых районах города зафиксировано падение обломков. Травмирован 15-летний ребенок, он госпитализирован,
– написал Олег Кипер.
Последствия атаки уточняются, отметил он.
Олег Кипер напомнил, что важно быть осторожным. Если обнаружили опасные предметы, не надо перемещать их самостоятельно. Следует вызвать оперативные службы, которые квалифицированно помогут.
"Еще раз очень прошу: оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги и спускайтесь в укрытие!" – подытожил он.
Похожее сообщение появилось и в телеграм-канале Сил обороны Юга.
А Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" уточнила тип ракет.
"Враг атаковал Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из акватории Черного моря. Силами и средствами зенитной ракетной Одесской бригады обе цели были сбиты", – написали там.
Что известно об ударе по Одессе днем 29 марта
- Тревогу объявили из-за возможного применения авиационных средств поражения. Впоследствии Воздушные силы написали, что на Одессу летит ракета.
- Через три минуты после этого сообщения в городе прозвучала серия громких взрывов. В Одессе работала ПВО, мониторинговые каналы писали, что оккупанты запустили ракету Х-59 с Су-34 – незадолго до взрывов в акватории Черного моря заметили три истребителя.
- После того как Одесса отразила атаку, по всему Югу объявили отбои. Но почти сразу тревога переместилась на Восток Украины. Затем сообщили о взрывах в Харькове.
- Впрочем, как оказалось, харьковчане слышали взрывы, которые раздавались из области. Об этом сказал мэр Харькова Игорь Терехов. Была опасность баллистики и управляемых авиационных ракет, сейчас области ничего не угрожает.