Про це повідомили в Полтавській ОВА. На щастя, люди не постраждали, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Полтавщину

Голова ОВА зазначив, що ця ніч на Полтавщині була неспокійною. Російські загарбники вкотре атакували безпілотниками.

Є кілька влучань в інфраструктурний об'єкт на території Полтавського району. Найголовніше – ніхто не постраждав,

– підкреслив Філіп Пронін.

Також додав, що ворог обов'язково буде покараний.

Вночі Росія атакувала "Шахедами" й ракетами