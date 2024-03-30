Об этом сообщили в Полтавской ОВА. К счастью, люди не пострадали, передает 24 Канал.
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Какие последствия атаки на Полтавщину
Председатель ОВА отметил, что эта ночь на Полтавщине была неспокойной. Российские захватчики в очередной раз атаковали беспилотниками.
Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района. Самое главное – никто не пострадал,
– подчеркнул Филипп Пронин.
Также добавил, что враг обязательно будет наказан.
Ночью Россия атаковала "Шахедами" и ракетами
- Этой ночью россияне ударили по Донецкой области 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400.
- Также оккупанты атаковали дронами с мыса Чауда, что в Крыму. Всего было зафиксировано пуски 15 "Шахедов".
- Украинские защитники сбили 9 в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.
- Оккупанты продолжили дроновый террор Юга и Юго-Востока. Под прицелом врага вновь была энергетическая инфраструктура.
- В силах обороны Юга отметили, что "Шахеды" маневрировали несколькими областями, пытаясь как разоблачать, так и обходить средства противовоздушной обороны.
- 4 "Шахеды" сбили в небе на Днепропетровщине, 2 – в Одесской области и 1 – на Херсонщине.
- Попаданий не допущено, однако, в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар. Критических разрушений и пострадавших нет.