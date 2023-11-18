Сначала тревогу объявили в Киеве, однако впоследствии она распространилась по другим областям Украины, в основном северным. Также сирены раздались в Хмельницкой и Тернопольской областях, сообщает 24 Канал.

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В каких областях объявили тревогу

Тернопольская,

Хмельницкая

Волынская,

Ровенская,

Житомирская,

Киевская,

город Киев,

Черниговская,

Сумская.

Карта воздушных тревог на 4:25 18 ноября / Данные alerts.in.ua

Какая причина тревоги

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с Севера. В то же время, начальник Киевской ВМА Сергей Попок уточнил, что именно с этим связана тревога в Киеве.

По данным мониторинговых сообществ, на 14:18 ситуация была спокойной и никаких пусков не фиксировали. Правда, в некоторых телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в Черниговской области – вроде бы его слышали все районы областного центра. Пока мы не можем подтвердить ее правдивость, как и то, связаны ли эти взрывы с применением баллистики со стороны врага.

Ранее в Украине уже объявляли тревогу

За несколько часов до этого Украина пережила очередную атаку "Шахедами" . Тревога ширилась с Юга и дошла до Киева и западных областей, в частности Хмельнитчины и Ровенщины.