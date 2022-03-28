Российские оккупанты захватили Чернобыль и могут спровоцировать ядерную катастрофу. Избегание решения проблемы может представлять угрозу всему миру.

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Возможно повторение катастрофы

Ирина Верещук подчеркнула, что безответственные действия оккупантов в Чернобыльской зоне представляют угрозу не только Украине, но и сотням миллионов европейцев.

Требуем специальной миссии ООН для устранения риска повторения Чернобыльской ядерной катастрофы,

– заявила она.

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