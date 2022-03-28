Російскі окупанти захопили Чорнобиль та можуть спровокувати ядерну катастрофу. Уникання вирішення проблеми можу становити загрозу для всього світу.
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Можливіть повторення катастрофи
Ірина Верещук наголосила, що безвідповідальні дії окупантів у Чорнобильській зоні становлять загрозу не лише для України, а й для сотень мільйонів європейців.
Вимагаємо спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської ядерної катастрофи,
– заявила вона.
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