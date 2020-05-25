Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Угроза использования биооружия: чего боятся в Совете Европы

- Читати новину українською
Угроза использования биооружия: чего боятся в Совете Европы
Угроза использования биооружия: чего боятся в Совете Европы / ukrinform.ua

Эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом обеспокоены тем, что после пандемии коронавируса в мире может возрасти риск использования экстремистами биологического оружия. Это может быть очень действенным и нанести большой ущерб людям и экономике.

Об угрозе использования биологического оружия

Нынешняя ситуация с COVID-19 продемонстрировала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их страшный потенциал, заключают эксперты Совета Европы, пишет DW.

Читайте также Когда закончится пандемия COVID-19: ученые назвали даты

Они опасаются, что после пандемии возрастет риск использования биологического оружия. В заключении экспертов указано, что некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием.

Использование биооружия может быть очень действенным, а также – нанести огромный вред как людям, так и экономике.

Что предлагают в Совете Европы

Эксперты призывают европейские страны наработать сильный и скоординированный ответ на возможную угрозу. Для этого нужна общая система мониторинга, которая поможет расследовать подозрительные случаи.

Коронавирус в мире: основное

  • По состоянию на 25 мая в мире подтвердили 5 407 701 случай заражения коронавирусом. От недуга умерли 345 060 человек.
  • Топ-5 стран по количеству инфицированных: США – 1 643 238; Бразилия – 363 211; Россия – 344 481; Великобритания – 260 916; Испания – 235 772.

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Европа Оружие Коронавирус COVID-19 Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Год Зеленского, "русский мир" Гордона и реальная смертность от COVID-19 в России: блоги недели
24 мая , 22:00 Год Зеленского, "русский мир" Гордона и реальная смертность от COVID-19 в России: блоги недели
Блоги тижня
Самые смешные мемы недели: агент Гордон, Богуцкая на стиле, цивилизация без канализации Путина
24 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: агент Гордон, Богуцкая на стиле, цивилизация без канализации Путина
Северин Трач
Аннексия Палестины: что планирует Израиль и возможны ли вспышки насилия
24 мая , 19:33 Аннексия Палестины: что планирует Израиль и возможны ли вспышки насилия
Анатолій Максимов