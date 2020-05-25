Угроза использования биооружия: чего боятся в Совете Европы
Эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом обеспокоены тем, что после пандемии коронавируса в мире может возрасти риск использования экстремистами биологического оружия. Это может быть очень действенным и нанести большой ущерб людям и экономике.
Об угрозе использования биологического оружия
Нынешняя ситуация с COVID-19 продемонстрировала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их страшный потенциал, заключают эксперты Совета Европы, пишет DW.
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Они опасаются, что после пандемии возрастет риск использования биологического оружия. В заключении экспертов указано, что некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием.
Использование биооружия может быть очень действенным, а также – нанести огромный вред как людям, так и экономике.
Что предлагают в Совете Европы
Эксперты призывают европейские страны наработать сильный и скоординированный ответ на возможную угрозу. Для этого нужна общая система мониторинга, которая поможет расследовать подозрительные случаи.
Коронавирус в мире: основное
- По состоянию на 25 мая в мире подтвердили 5 407 701 случай заражения коронавирусом. От недуга умерли 345 060 человек.
- Топ-5 стран по количеству инфицированных: США – 1 643 238; Бразилия – 363 211; Россия – 344 481; Великобритания – 260 916; Испания – 235 772.