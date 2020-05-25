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Загроза використання біозброї: чого бояться в Раді Європи

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Загроза використання біозброї: чого бояться в Раді Європи
Загроза використання біозброї: чого бояться в Раді Європи / ukrinform.ua

Експерти Ради Європи по боротьбі з тероризмом занепокоєні тим, що після пандемії коронавірусу у світі може зрости ризик використання екстремістами біологічної зброї. Це може бути дуже дієвим та завдати великої шкоди людям й економіці.

Про загрозу використання біозброї

Теперішня ситуація з COVID-19 продемонструвала вразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями та їх страшний потенціал, підсумовують експерти Ради Європи, пише DW.

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Вони побоюються, що після пандемії зросте ризик використання біологічної зброї. У висновку експертів зазначено, що деякі екстремістські угруповання вже експериментували з такою зброєю.

Використання біозброї може бути дуже дієвим. А також завдати величезної шкоди як людям, так і економіці.

Що пропонують у Раді Європи

Експерти закликають європейські країни напрацювати сильну та скоординовану відповідь на можливу загрозу. Для цього потрібна загальна система моніторингу, яка допоможе розслідувати підозрілі випадки.

Коронавірус у світі: основне

  • Станом на 25 травня у світі підтвердили 5 407 701 випадок зараження коронавірусом. Від недуги померли 345 060 людей.
  • Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США – 1 643 238; Бразилія – 363 211; Росія – 344 481; Велика Британія – 260 916; Іспанія – 235 772.

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Європа Зброя Коронавірус COVID-19 Новини політики
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