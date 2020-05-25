Загроза використання біозброї: чого бояться в Раді Європи
Експерти Ради Європи по боротьбі з тероризмом занепокоєні тим, що після пандемії коронавірусу у світі може зрости ризик використання екстремістами біологічної зброї. Це може бути дуже дієвим та завдати великої шкоди людям й економіці.
Про загрозу використання біозброї
Теперішня ситуація з COVID-19 продемонструвала вразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями та їх страшний потенціал, підсумовують експерти Ради Європи, пише DW.
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Вони побоюються, що після пандемії зросте ризик використання біологічної зброї. У висновку експертів зазначено, що деякі екстремістські угруповання вже експериментували з такою зброєю.
Використання біозброї може бути дуже дієвим. А також завдати величезної шкоди як людям, так і економіці.
Що пропонують у Раді Європи
Експерти закликають європейські країни напрацювати сильну та скоординовану відповідь на можливу загрозу. Для цього потрібна загальна система моніторингу, яка допоможе розслідувати підозрілі випадки.
Коронавірус у світі: основне
- Станом на 25 травня у світі підтвердили 5 407 701 випадок зараження коронавірусом. Від недуги померли 345 060 людей.
- Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США – 1 643 238; Бразилія – 363 211; Росія – 344 481; Велика Британія – 260 916; Іспанія – 235 772.