Загроза використання біозброї: чого бояться в Раді Європи

Експерти Ради Європи по боротьбі з тероризмом занепокоєні тим, що після пандемії коронавірусу у світі може зрости ризик використання екстремістами біологічної зброї. Це може бути дуже дієвим та завдати великої шкоди людям й економіці.

Про загрозу використання біозброї

Теперішня ситуація з COVID-19 продемонструвала вразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями та їх страшний потенціал, підсумовують експерти Ради Європи, пише DW.

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Вони побоюються, що після пандемії зросте ризик використання біологічної зброї. У висновку експертів зазначено, що деякі екстремістські угруповання вже експериментували з такою зброєю.

Використання біозброї може бути дуже дієвим. А також завдати величезної шкоди як людям, так і економіці.

Що пропонують у Раді Європи

Експерти закликають європейські країни напрацювати сильну та скоординовану відповідь на можливу загрозу. Для цього потрібна загальна система моніторингу, яка допоможе розслідувати підозрілі випадки.

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