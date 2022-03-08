Кориков отметил, что говорить о каких-либо результатах дипломатических усилий МАГАТЭ и других международных организаций не приходится.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Глава ядерного регулятора подчеркнул, что из-за российской агрессии в отношении Украины есть риски не только радиационных аварий разного масштаба, потери контроля над источниками излучения, но и беспрецедентные риски глобальной ядерной катастрофы.

Совершая циничные и жестокие вторжения и последующие захваты ядерных объектов, РФ игнорирует международно признанные принципы и требования безопасности, а также международные обязательства самой России как члена ООН и МАГАТЭ,

– сказал Кориков.

Он добавил, что кроме захвата ЧАЭС и обстрелов ЗАЭС, оккупанты обстреляли здания онкодиспансера в Харькове, где также находятся радиационные источники, а также повредили физико-технический университет, где уничтожили ядерный исследовательский комплекс.

Он подчеркнул, что подобные действия противника должны рассматриваться как акты ядерного терроризма.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!