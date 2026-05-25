Путин может "дожать" Лукашенко, – командир "Ахиллеса" об угрозе наступления из Беларуси

Владимир Путин не отказался от планов уничтожения Украины, а Беларусь могут втянуть в новый этап войны. Россия пытается растянуть украинские силы вдоль всего фронта, в том числе и на северном направлении.

Об этом заявил командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко. Он рассказал, какую коварную цель может воплотить Кремль руками Лукашенко.

Смотрите также Угроза не исчезла, – генерал Райан оценил риск повторного наступления из Беларуси

Что задумали Путин и Лукашенко

По словам Федоренка, главная цель Кремля остается неизменной – ликвидация украинской государственности и террор против украинского народа. Но на фронте Россия не имеет желаемых результатов.

Силы обороны смогли заблокировать врага на большинстве направлений, поэтому оккупанты не могут достичь даже "ползучего" продвижения.

Также, по словам военного, Россия не достигает стратегического успеха и массированными воздушными атаками. Значительную часть дронов сбивают украинские силы ПВО и дроны-перехватчики, а запасов баллистики недостаточно для системного поражения.

Именно поэтому, объяснил Федоренко, Кремль ищет новые способы давления на Украину. Один из возможных сценариев – попытка растянуть украинские силы из-за угрозы нового наступления с территории Беларуси.

Совершенно очевидно, что территория Беларуси может быть использована для того, чтобы растянуть силы и средства Украины,

– отметил он.

На этот раз Александру Лукашенко может не удаться избежать прямого вовлечения в войну. Но Путин будет давить на белорусского диктатора, чтобы тот не только предоставил территорию для российских войск, но и привлек армию Беларуси.

В то же время украинские Силы обороны уже готовятся к возможному развитию такого сценария и работают на опережение, чтобы не допустить продвижения российских войск с северного направления.

Почему угроза со стороны Беларуси возросла?