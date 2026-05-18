У Зеленского ответили, угрожает ли Украине Беларусь

Владимир Путин пытается активнее втянуть Беларусь в войну против Украины. Несмотря на все опасность от режима Лукашенко нельзя недооценивать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для 24 Канала высказал заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса. По его словам, Беларусь уже помогла России в начале вторжения и нельзя исключать, что это не произойдет снова.

Сможет ли Россия втянуть Беларусь в войну?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Черниговщины и Киевщины может быть угроза со стороны Беларуси, потому что Владимир Путин рассматривает вариант затянуть Александра Лукашенко в войну.

Прежде всего хотел бы отметить, что до того момента, пока в Беларуси будет сохраняться лояльный режим Путина, мы всегда будем потенциально рассматривать Беларусь как угрозу,

– отметил Павел Палиса.

Накануне полномасштабного вторжения самопровозглашенный президент Беларуси заявил о том, что его страна никогда не нападет на Украину. Однако 24 февраля 2022 года украинцы убедились в том, что эти слова были ложью.

Поэтому сейчас также нельзя исключать потенциальной опасности со стороны Беларуси. Тем более, что Россия может не исключать варианта осуществить провокацию на севере Украины, чтобы оттянуть туда наши войска. Хотя стоит отметить и то, что Александр Лукашенко неохотно реагирует на просьбы Путина помочь.

"Осуществить более-менее правдоподобную провокацию со стороны Беларуси россиянам удастся только тогда, если они соберут какую-то вменяемую группировку. Но учитывая их потери и состояние дел в целом на линии фронта, такой возможности сейчас я не вижу. Лукашенко сопротивляется этому уже пятый год. И учитывая "потепление" или попытки растопить отношения между Беларусью и США, вряд ли подобная авантюра будет выгодна белорусам", – добавил Палиса.

Как Беларусь способствует ударам по Украине?

Уже не впервые во время массированных атак по территории Украины российские дроны летели вдоль белорусской границы, не пересекая ее. Косвенно это свидетельствует о том, что Россия прямо не использует Беларусь для ударов по украинским городам. Но Лукашенко в чем-то таки может помогать Путину.

"Если Россия не осуществляет запуск с территории Беларуси, то, возможно, она использует какое-то оборудование, которое помогает управлять теми беспилотниками с территории Беларуси", – заметил Палиса.

Обратите внимание! Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что во время массированного удара 13 мая Россия могла использовать пункт радиоуправления на территории Беларуси для корректировки полета своего дрона. Такие случаи бывали и раньше, однако в конце зимы эти попытки прекратились. Сейчас, по словам "Флеша", россияне снова могли возобновить попытки управления беспилотниками из Беларуси.

Что известно о намерениях Беларуси в отношении Украины?

Александр Лукашенко в пять раз увеличил военный бюджет. Кроме того, в Беларуси активизировалось строительство дорог в сторону границы с Украиной. Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси и оппозиционер Павел Латушко отметил, что вдоль границы возводят так называемую "линию Хренина" – оборонительную полосу, названную в честь министра обороны Беларуси Виктора Хренина. В планах белорусов – охватить весь участок границы с Украиной, а также стран ЕС.

Украинские же военные отмечают, что к любым действиям со стороны Беларуси готовы. Так, в Оперативном командовании "Запад" отметили, что сейчас граница с Беларусью является настоящей линией обороны. Там построены мощные фортификации, заминированы поля, вырыты рвы.